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面對逼宮聲浪 朱立倫：培育人才、奮戰到任期結束

記者鄭媁、李成蔭／台北18日電
國民黨主席朱立倫17日主持中常會發表談話。（記者鄭媁／攝影）
國民黨主席朱立倫17日主持中常會發表談話。（記者鄭媁／攝影）

2024大選落幕，國民黨主席朱立倫昨主持選後首次中常會，他在致詞時為總統大選落敗感到抱歉，會深切反省、絕不逃避責任。國民黨敗選檢討，初步分為三部分，包括藍白合策略正確但最後未成功；大環境對國民黨不利；以及此次藍綠總統選票相差91萬票，南部四縣市就大輸70多萬票，深耕不足、年輕化不足等原因。

來源：聯合新聞網

深藍團體「藍天行動聯盟」昨天在國民黨中央黨部前，手舉布條抗議朱立倫未負起敗選責任，要求請辭下台。朱立倫表示，所有的責難他會一肩扛下，也會繼續忍辱負重、改革，培育更多的人才，「我會堅定的奮戰到任期結束」。

朱立倫說，他可以一走了之，毫無眷戀，但是更大的聲音要求他要堅定留下來、扛下來，不可以一走了之、親痛仇快；這段期間跟大家所有的志同道合的夥伴，一同努力贏回地方選舉；這次大選，重新贏回國會最大黨，可是總統大選沒辦法達成任務，他感到很抱歉，也必須要深切反省，絕對不逃避責任。

朱立倫表示，所有的建言、批評，他都接受；所有的責難會一肩扛下，他會繼續忍辱負重、改革，培育更多的人才，堅定奮戰到任期結束。

他說，任毀任謗，不是一個容易的決定，但是為了國民黨，為了中華民國，他一定要忍辱負重奮戰下去。

侯友宜敗選後，副手趙少康16日接受節目專訪指出，因侯警察出生，口條較不好，且太相信智庫，而民眾黨總統參選人柯文哲空戰強，導致「棄侯保柯」效應發酵。另外，柯妻子陳佩琪也爆料，選後國民黨有狂打電話給柯文哲。

趙少康上節目指出問題，被外界認為罵太凶不太好。侯友宜17日主持回歸新北市府後首次市政會議，會後接受媒體聯訪表示，選舉已告一段落，很多檢討聲音他都有聽，也知道是為他好；他也透露，選後有打電話給另兩位對手恭喜或致意，希望大家要團結，傾聽民意的急迫問題，做出對台灣最大貢獻。

至於有關選後謝票行程？侯友宜也說，大概會利用周末下班、不影響公務的時間，對支持者表達自己十二萬分的感謝，謝謝他們這段時間的鼓勵跟支持。

國民黨 侯友宜 柯文哲

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