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退出不該存在的派系 藍委酸：這很賴清德

記者林銘翰、屈彥辰／台北18日電
國民黨新科立委廖偉翔認為，賴清德退出不該存在的派系，「這很賴清德」。（本報資料照片）
國民黨新科立委廖偉翔認為，賴清德退出不該存在的派系，「這很賴清德」。（本報資料照片）

有關民進黨總統當選人賴清德退出新潮流運作，國民黨立委李德維昨天說，賴清德退出新潮流只是選後的政治動作，意義有限，僅為宣傳手法，賴已為連任開始布局。

國民黨立委當選人黃健豪也說，賴清德的做法，只是民進黨內派系平衡的問題；賴如果真要當全民總統，應該好好了解六成以上民眾究竟為何不滿，整理過去對蔡英文政府不滿的原因，願意反省或提出承諾、檢討，才有資格稱自己為全民總統，否則就是單純處理民進黨內派系平衡的問題而已。

國民黨立委當選人廖偉翔酸，「退出新潮流，這很賴清德」，選前，賴清德信託不該存在的房子；選後，賴清德退出不該存在的派系，「賴清德出道就是新潮流、訓練是新潮流、成長是新潮流、勝選是新潮流」，賴清德跟新潮流早已血濃於水，退新潮流只有象徵意義。

廖偉翔呼籲，賴清德與其退出新潮流，不如把新潮流為非作歹之事，整肅乾淨；只有當賴清德斷新潮流綠電利益金流，才是真正跟新潮流分家的時候。

另外，民眾黨主席柯文哲曾經喊出「新潮流不倒，台灣不會好」，還嗆聲賴清德是「黑幫老大」，柯文哲昨天受訪時則改口稱，民進黨是一個部落政治，而新潮流只是最大的一支部落，「所以也不要把民進黨跟新潮流畫上等號，這兩個還是不一樣的。」

對於賴清德退出新潮流，有新系立委認為，這符合賴清德當選日提出的人事布局規畫，強調要用人唯才、不分黨派，他現在退出新系，欲在派系中間保持中立，正是朝這個目標跨出第一步；至少在組閣時能減少在派系上的顧慮，在做到跨黨派之前，先做到可以超越黨內派系。

賴清德 民進黨 國民黨

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