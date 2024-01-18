新聞評論／國民黨須耕耘全民 重新思考藍營定位

國民黨未能贏回執政權，總統候選人侯友宜（前排中）、副總統候選人趙少康（前排右二）及黨主席朱立倫（前排左二），鞠躬向支持群眾致意。（記者侯永全／攝影）

國民黨 這次未能贏回執政權，政黨輪替的八年魔咒被「賴蕭配」打破，讓藍營支持者備感愴然。若非立委選舉戰果豐碩，奪回15席並躍居國會最大黨，以國民黨散漫的紀律，極可能逐漸淪為一個「中型政黨」。目前國民黨內已浮現「找戰犯」的氛圍，有人要求主席朱立倫下台，有人歸咎馬英九「信任習近平」的失言；但如此浮躁地怪罪單一因素，恐怕都簡化了國民黨的問題。

回顧這次選戰，藍營幾乎是在搖擺不定和內外紛擾中度過。初選前後受到郭台銘不斷掣肘，藍白合協商階段則遭到柯文哲戲弄，可以說，國民黨是從藍白合破局後才開始凝聚，展現罕見的團結。過去藍營的菁英與地方派系之分，本省與外省的省籍猜疑，這次已不復見。趙少康最後出線搭檔，成功拉高聲量和支持者熱情，即是明證。

國民黨之所以輸掉總統選戰，主要原因是缺乏對人才的長期培養，臨陣選將當然不足以致勝。試想，民進黨從賴清德在台南市長任內就刻意栽培他，蔡英文 甚至不計嫌隙拔擢他出任行政院長與副總統，幫他打造不同歷練的光環和能見度。相形之下，侯友宜 的中央最高資歷就是警政署長，儘管其新北市長任內政績不錯，但畢竟只是地方層級歷練。選戰一開打，侯友宜面對一些全國性議題都相對生疏，尤其最初兩場與大學生對談表現僵硬，使他失去年輕族群支持。

國民黨敗選的另一因素，是選戰策略的老舊。例如過度倚賴「陸軍」和組織動員，卻不重視網路的「空軍」造勢，且訴求都顯得老氣，難觸動年輕世代。這次藍營提名的不分區立委高度年輕化，頗受好評；但政黨文宣從頭到尾只圍繞侯趙，不見安排新人現身亮相，平白浪費了這張「年輕牌」。

此外，民眾黨這次汲取當年蔡英文發動「小豬撲滿」捐款及結合網紅的經驗，成功利用小額捐款策略號召「小草」認同。包括支持者輪流扛著阿北的「人形氣球」，接力行走千里，都是很成功的社會動員。表面上看，這種非傳統的造勢策略只是插花，但其「遊戲化」的設計卻具有低門檻易入的趣味，能讓基層民眾自由地參與響應，形成社會動員風潮。遺憾的是，國民黨在這方面毫無著墨，把支持者阻隔於門外。

上述人才培育、選戰策略、社會動員的問題，都是國民黨必須積極改進的工作；包括藍營的政黨定位，也必須隨社會環境變遷調整。如今外媒提到國民黨，都稱之為「親中政黨」，這當然是偏見；但可想而知，台灣年輕一代一定也受到同樣宣傳的影響。兩岸保持溝通是和平的要件，目前也有只有藍營有能力做到，卻屢屢遭到抹紅。藍營必須努力經營一套有效的論述，說服有顧慮的民眾，這是迫切要務。無論如何，國民黨若想在四年後贏回政權，主席必須提出具體可行的「兩年中興、四年光復」計畫，才能重新擦亮國民黨的招牌。

國民黨未來的坦途無他，就是必須認真深耕全民，努力監督揭弊、追求公義，以擴大自己的民意基礎，不能只盯著日漸縮小的藍營基本盤掙扎。只要心中以人民為念，對民進黨的施政積極監督鞭策，努力追求真相揪出弊案，賣力扮演好在野黨角色，一定可以爭取更多選民的認同。而只要能提出具公義價值的法案，便不怕民眾黨不追隨，何需一味苦待藍白合？

加上未來四年，國民黨將失去政權達12年之久，具有中央歷練者更少。屆時，有幾人能角逐大位，必須早兩年把人選備妥。擁有地方執政優勢又是國會最大黨，下回若再錯過，就沒機會了！