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內參民調失準 柯文哲：年輕人投票率低

記者林銘翰／台北18日電
民眾黨主席柯文哲（中）17日參加民眾黨中央黨部暨競辦主管會議，受訪回應該黨內參民調爭議。(記者蘇健忠／攝影)
民眾黨主席柯文哲（中）17日參加民眾黨中央黨部暨競辦主管會議，受訪回應該黨內參民調爭議。(記者蘇健忠／攝影)

總統大選落幕，落敗的民眾黨主席柯文哲昨天召集中央黨部及競辦主管會議，提出選後自我檢討。柯文哲認為，民眾黨在最後關卡，無法阻絕棄保、衝高得票率，或者爭取更多高齡長者的認同，都是自己與競選團隊，必須持續努力的方向。

對於被質疑提出內參「假民調」，柯文哲指出，民眾黨的內參民調有兩種，一是全市話，二是市話加計手機，無論是哪一種，每次公布都有完整揭露選項報表、交叉分析表及各項原始資料，也開放大家下載檢驗，「絕對不可能造假」。

柯文哲說，全市話的封關民調，其實與結果非常接近，但是他們在評估選情時，採用加計手機後的數字，因為年輕族群平日很少接市話，必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於現實，就要看投票率高低，年輕族群投票率愈高，就會與民調結果更接近，但是這次的投票率僅7成1，使結果不如預期。

柯文哲受訪時表示，民眾黨有研究過民調，發現結果很有趣，「如果用純市話做，民調就最後一名，純手機就變第一名」，純市話的投票率比較高，純手機的投票率比較低，台灣社會處在一個轉型期，很多東西都還在變化，如果再經過四年，桌上的電話會更少。

有關新任立法院正副院長選舉，傳出國民黨鎖定不分區立委當選人韓國瑜、民眾黨不分區立委當選人黃國昌，屬意由兩人組成「韓昌配」，柯文哲聽聞後說「實在太有趣」，這個畫面很難想像。黃國昌昨在臉書重申，改革比位子重要，「對於立法院正副院長一職，毫無興趣」。

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