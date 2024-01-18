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新聞眼／高端疫苗價格如何得出？依舊是謎

記者 李青縈、李樹人
高端疫苗價格決策過程仍是謎。(本報資料照片)
高端疫苗價格決策過程仍是謎。(本報資料照片)

選前備受關注的高端疫苗合約爭議，直到選後才對外公布，但仍有諸多疑點啟人疑竇，許多時間點吻合地天衣無縫，難怪藍委諷刺「政府跟高端聯手打了完美的一戰，大賺國庫40億元(台幣，下同，約1億2676萬美元)」。中研院院士陳培哲也期許，新任立委爭取「聽證調查權」，讓政府部門釋出所有資料，才能讓陽光照進黑幕。

高端疫苗主要爭議在於疫苗價錢協商過程不夠透明，機制不明。一開始，指揮中心擬定一劑700元，而高端喊出950元，雙方討價還價，最後單劑881元。台灣感染界權威教授黃立民認為，疾管署確實有必要公布更多資料，才能釐清真相。

陳培哲也持相同看法。他認為，協商過程中，雙方各自均開過多次內部會議，但這次疾管署並未公布相關細節，「只拿出想讓外界知道訊息，至於不願意被知道的部分，依舊藏起來。」

陳培哲表示，想讓真相水落石出，唯有依靠在野新科立委上任後，爭取「聽證調查權」，要求昔日指揮中心交出所有資料，除了價格協商部分，更重要的是食藥署審議高端疫苗緊急使用授權(EUA)會議錄音資料，才能以昭公信。

在疫後時代，未來如又面臨新病毒株威脅，台產疫苗該如何因應？黃立民認為，未來台產疫苗規範應比照國際規範，以免再度變成「疫苗孤兒」，不一定需做到三期臨床試驗，也可比照國際相同規格「免疫橋接」，以綜合抗體效價來作為指標。

「很可惜！」前疾管局長蘇益仁感嘆，少了三期臨床試驗的高端，只作了一半，所有努力形同白費。除了台灣疫情緩和外，資金不夠也是高端難以完成三期試驗的主因，台灣疫苗研發資金長期不足，期待政府提供資金，或仰賴企業投資，建立友善生技業者的投資環境，否則台產疫苗發展仍會遭遇窘境。

為了不讓專家繼續喟嘆，亡羊補牢之計，就是徹底檢視，以免重蹈覆轍。

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