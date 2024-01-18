高端疫苗合約疑雲未解 藍疑差價變董事會紅利

疾管署16日公開與高端疫苗的合約，仍引發諸多爭議，副署長羅一鈞17日再度開記者會說明。(記者杜建重／攝影)

疾管署公布高端合約，質疑聲浪未斷。新北市長侯友宜昨表示，公布後還有很多問題，人民有知的權利，政府有責任說清楚；台北市長蔣萬安說，合約公開後「打開了潘朵拉的盒子」，他質疑為何選前不公開？審查前為何急著定價、簽約及採購？簽約採購10天後，為何又簽保密條款？

國民黨 立委洪孟楷說，之前錄音檔內容提到疫苗價格700元(台幣，下同，約22美元)，董事會說「如果可以往上」，最後相差181元也吻合，這些錢難道變成董事會的紅利嗎？疾管署稱議價過程中高端提950元，還洋洋得意說已經殺價，這個價格怎麼來的，疾管署應告訴民眾。

國民黨準立委徐巧芯也質疑，「疫苗成功與否都不知道，這樣的約，政府也敢簽？」她問民進黨 政府，為什麼把國家當成高端的大型實驗場，把人民當成隨時可棄的小白鼠？

對於衛福部次長王必勝批蔣萬安「在高端政治提款機提領最多」，問蔣造謠要不要先道歉？北市府發言人殷瑋昨拿出前年8月5日審計部函覆立法院的內容反擊，批民進黨執政8年，接下來還有4年，卻不思負責、不知反省、不願道歉，甚至「中央檢討地方、執政檢討在野」，該道歉的是誰，社會自有公評。

疾管署昨下午再舉行記者會，一次列出8大問題逐條說明高端疫苗 採購合約。國民黨立院黨團仍認為，疫苗採購價格為何定這麼高？最終採購價格超出原價這麼多？還是沒說清楚。民眾黨則批，衛福部前部長陳時中、衛福部長薛瑞元說謊，卻由疾管署收爛攤。民進黨緩頰，希望有心人士別再惡意影射抹黑，讓風波到此為止。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌批陳時中、薛瑞元在國會公然說謊、玩兩面手法，面對爭議態度傲慢，到現在還在政治操作，人民都看在眼裡，卻讓疾管署副署長羅一鈞出來替長官收拾爛攤子。

民進黨立委許智傑則說，疫苗採購不分廠商，都有保密協定，包括ＡＺ、莫德納等疫苗的價格也都沒有公開，政府回應民意，協調公布高端合約，就是希望化解爭議，希望有心人士別再惡意影射抹黑。

對於國民黨立委當選人徐巧芯質疑「政府跟高端聯手打了完美的一戰，大賺國庫40億元」，衛福部長薛瑞元昨反批「難道買東西不用付錢嗎」，不可以說什麼賺大錢，這是國家跟高端公司買的疫苗。

至於國民黨立委賴士葆審視合約內容後質疑，高端通過EUA後，隨即即修改合約，重訂更嚴格的保密合約，「仔細看真是太詭異」，薛瑞元則反問，「不然要哪一天？還要拜拜看良辰吉日？」

對於台北市長蔣萬安「黑箱採購」一說，衛福部次長王必勝反應更是激烈。王在臉書貼文，「蔣市長在評論高端合約前，是否要為造謠封存30年道個歉？您做召委立院調閱時，這個保密5年可沒有遮蔽。高端政治提款機可是您提領最多啊。」

羅一鈞在昨天臨時記者會回應，原先估計新冠疫苗每劑700元，但這並不包含冷鏈運送，以及其他作業費用，加上防疫之初很多資訊都不明朗；高端疫苗最初報價確實偏高，經過防疫團隊努力協調，雙方達成協議。

羅一鈞表示，礙於合約，目前無法公布莫德納、BNT疫苗價格，但可以保證的是高端疫苗價格並沒有較高；再者，高端屬於蛋白質次單元疫苗，不同於mRNA或腺病毒載體疫苗，成本計價方式難以一同比較。