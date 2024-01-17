立法院龍頭之爭 趙少康喊藍正白副

趙少康(中)表示立法院長應該讓國民黨來做，副院長就讓給民眾黨。(本報資料照片)

台灣大選落幕，立法院三黨不過半，關鍵少數的民眾黨是否會在立法院長選舉中藍白合作備受關注。資深媒體人趙少康 受訪指出，立法院長應該讓國民黨 來做，副院長就讓給民眾黨，在立法院，藍白還是要合作的。

趙少康表示，在野聯合是民主常態，立法院還是應該要藍白合，雙方合作的話有62席，力量相當大，「沛然莫之能禦」，如果不合作就沒意義了，54席、52席、8席都沒意義。雙方如果要合作，就別再酸言酸語，國民黨是大黨，讓一點有何關係？居然還有人說連一席召委都不讓，何必賭氣？這是國家大政的政治運作，不妨對民眾黨好一點。

趙少康說，立法院長由國民黨立委當選人來擔任，副院長可以讓給民眾黨。白營八個立委分去各委員會，一個召委都當選不了，「召委多給幾個有什麼了不起」。

趙少康說，當年的國親合，讓親民黨主席宋楚瑜至今仍在抱怨，他想疾呼大黨別讓小黨抱怨，讓小黨得到比原本應得的更多，才是正道；如果斤斤計較，將來怎麼合作？雙方能夠合作才是最重要，未來在野能主導國會也才最重要。

民眾黨副秘書長許甫選前曾表示會於立法院長選舉中，支持國民黨立委當選人韓國瑜，不過，民眾黨選後改變態度，要求藍綠陣營提出4大具體承諾並表態。文化大學政治系教授鄭子真認為，民眾黨選前的承諾不見得會兌現，出爾反爾也不是第一次，全民都在觀察，如果民眾黨沒有走出自己口中的「第三條路」，鐵粉可能很快就會消散。

鄭子真表示，民眾黨選前說要走出第三條路，選後作為卻完全不像口中所述一般，這也是為什麼民眾黨主席柯文哲會在曾經執政的台北市拿到最低票的原因。

鄭子真認為，藍白合在選前就已經破碎，選後進入國會還想繼續合作是有難度的，更別提民進黨 政府現在握有行政權與人事權，可讓利給民眾黨，比國民黨能提出的條件更有吸引力，綠白合作不是不可能。

鄭子真表示，對民進黨來說，首要目標當然是先拿下重要的立法院長一職。2月1日前，民進黨可能會先假裝與民眾黨合作，當綠營正式拿下立法院長後，又是另一回事了。她不認為民進黨未來還會讓民眾黨予取予求，白營真的要深思自己的路線選擇。