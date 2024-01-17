選後布局 盧秀燕火速補2副市長

台中市長盧秀燕在選後第一個上班日火速補齊兩位副市長缺額，其中一人昨已到職，她昨表示，新人事布局不考慮政治、不因選舉部署，完全以市政發展需求為主。但外界仍解讀，新聞局長鄭照新升任副市長是為2028布局。立法院副院長蔡其昌直言，盧是國民黨 下屆總統最可能人選之一。

台中市副市長王育敏當選不分區立委，2月1日到任，留下的職缺讓外界揣測，民眾黨前立委蔡壁如是否可能接任。前天市府公布小內閣人事，兩位副市長一次補足，分別由副秘書長賴淑惠、鄭照新升任。盧秀燕昨主持市政會議指出，新的人事具有穩健、開創性且重用文官，「是我人事布局上的考慮」，不考慮政治、不因選舉部署，完全以市政發展的需求考量。

政壇分析，選後蔡壁如當副市長的傳聞不斷，盧出手果斷「快刀斬亂麻」，避免政治話題持續延燒。綠營人士表示，盧秀燕讓媒體出身的鄭照新擔任副市長，可解讀是為2028布局。

蔡其昌指出，盧秀燕與台北市長蔣萬安目前是國民黨下屆總統最有機會的人選；選後藍、白兩陣營在台中將出現新局面，盧如何盤算，民眾黨在台中要「養多大」，後續仍待觀察。