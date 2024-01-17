我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

黑白集／新聞綠營已無施明德

黑白集
民進黨前主席施明德(右)15日病逝，前總統陳水扁(左)發文悼念。(取材自陳水扁臉書)
民進黨前主席施明德(右)15日病逝，前總統陳水扁(左)發文悼念。(取材自陳水扁臉書)

「台灣曼德拉」施明德辭世。101大樓點燈悼念，引正氣歌「哲人日已遠，典型在夙昔」。執政者和教科書稱他是「對抗國民黨威權統治」代表，卻避談他信仰和解與和平，略過他領導百萬紅衫軍反貪倒扁事蹟。

施明德是個浪漫英雄主義者，一身傲骨，畢生站在掌權者對面。從爭取人權與民主，到反貪倒扁，他也與新黨喝大和解咖啡，倡議聯合政府和內閣制；也主張金馬永久停戰，兩岸用「大一中架構」取代一中，為和平搭橋。反貪、聯合政府及兩岸和平等倡議，迄今仍是台灣未解之題；綠營則貪腐不斷，根本不在乎人民。

綠營謳歌施明德發動美麗島事件，卻漠視他力陳的反貪與朝野和解。施明德與民進黨漸行漸遠，8年前他在未遂的總統參選之路，提出大一中架構推動台海和平；在民進黨眼裡，這形同「中共同路人」。賴清德稱施明德為民主先行者，其實早已不同路。

施明德辭世那天，陳水扁剛替女兒打贏官司，台灣民主的大諷刺。阿扁說，「先知都是寂寞的」，彷彿嗆施「還是我贏了」。柯文哲也稱要超越藍綠，但他提名陳昭姿進入立院卻是要推動「赦扁」；兩人格局差距宛如天淵。

聰者，料興亡於遺音之絕響。台獨革命家流自己的血推動和解與和平，未曾享受權力。他的謝幕，在濁世還能激起浪花嗎？

台灣大選開票

施明德 民進黨 賴清德

上一則

台新銀遭信用狀詐貸4.9億 主嫌收押

下一則

掐死馬籍女大生 男一審判無期刑

延伸閱讀

「施明德地位不亞於李登輝」許信良：建議民進黨政府舉行國葬

「施明德地位不亞於李登輝」許信良：建議民進黨政府舉行國葬
陳水扁悼施明德：先知都是寂寞的 一代梟雄安息吧

陳水扁悼施明德：先知都是寂寞的 一代梟雄安息吧
施明德最後臉書「我是巴勒斯坦人，我哭泣」

施明德最後臉書「我是巴勒斯坦人，我哭泣」
悼念施明德 台北101點燈「一生奉獻台灣」

悼念施明德 台北101點燈「一生奉獻台灣」

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
圖為蔡英文（左）與諾魯總統昆洛斯合照。（本報資料照片）

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

2024-01-15 01:06

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案