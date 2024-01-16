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「施明德地位不亞於李登輝」許信良：建議民進黨政府舉行國葬

記者周佑政／台北即時報導
民進黨前主席許信良。（本報資料照片）
民進黨前主席許信良。（本報資料照片）

施明德辭世，民進黨前主席許信良今天表示，他一向認為，民進黨的轉型正義與其貶抑前朝的統治者，不如肯定本身的奉獻者。「我因此鄭重建議民進黨政府以國葬禮敬施主席」。許強調，以台灣歷史的高度衡量，「民進黨的施主席絕對不亞於國民黨的李登輝總統」。

許信良透過臉書表示，正當全世界開始高度評價台灣民主，高度關切台灣民主的這個時候，台灣的民主戰神施明德主席竟悄悄地走了。雖然一個多月以來斷斷續續傳出他病危的不明確訊息，「我還是一直不能相信他會搶先我們幾個美麗島運動的老戰友離開這個我們灌注一生心血和熱愛的民主新邦」。

許信良說，在台灣歷史上，美麗島運動的重要性絕對堪比明治維新運動之於日本歷史。施明德在台灣歷史的地位，絕對堪比明治維新的戰神西鄉隆盛之於日本歷史。即使在人生的最後一役領導對抗明治政府的西南戰爭，西鄉的銅像仍經明治天皇的特許聳立在東京上野公園的高台上。牽著愛犬的西鄉豪邁瀟灑的英姿讓世世代代的日本兒孫都能緬懷這位明治維新運動的歷史巨人讓日本脫胎換骨的歷史貢獻。

許信良表示，在世界歷史上，台灣民主運動的重要性一定高過日本明治維新。明治維新帶給日本現代化，但也帶給日本軍國主義。而以和平主義和人道主義實現的台灣民主則已成為華人世界的民主燈塔，終將改變整體人類的命運。

許信良說，「我一向認為，民進黨的轉型正義與其貶抑前朝的統治者，不如肯定本身的奉獻者。我因此鄭重建議民進黨政府以國葬禮敬施主席。如果不當總統，曼德拉還是一樣偉大的曼德拉。以台灣歷史的高度衡量，民進黨的施主席絕對不亞於國民黨的李總統！」

許信良表示，「國葬施主席，並不能增益施主席的歷史榮耀；國葬施主席，正是為了還原真正的台灣歷史正義！」

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