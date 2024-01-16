重磅快評／台南綠委林俊憲虛假風光 身後藏65892票怨氣

台南市立委林俊憲以12萬6000多票連任，得票率全台最高。(圖：林俊憲提供)

台南市立委第5選區林政憲以高票連任立委，林俊憲看似風光，但細看開票結果，發現「雙語無法黨」的80歲候選人蕭燐洪在沒有任何競選活動、連自己都不投給自己的情況下竟然拿到3萬8695票，而因案緩刑而不能參選的國民黨 市議員王家貞「隱性」參賽，第5選區出現驚人的2萬7197張廢票。這6萬5892票，無疑是對民進黨 最大聲的無語抗議。

台南綠到出汁，立委第5選區的林俊憲，更是被看好角逐下屆台南市長的熱門人選之一。在國民黨的王家貞因案緩刑失去參選資格後，外界認為林俊憲形同是同額選。13日開票結果，在19萬2100多選票中，林俊憲囊括12萬6248票，比例高達76.54％，可以說是民進黨的立委選戰狀元，黨內無人出其右。但攤開結果，卻不是那麼一回事。

首先是小黨「雙語無法黨」80歲候選人蕭燐洪竟拿3萬8000多票。蕭燐洪特別之處在於除了高齡之外，他還在選舉公報寫著「本人無意瓜分本區其他優秀人選的哪怕是一張選票；本人的登記謹遵《選罷法》規定，協助敝黨蕭文乾主席，滿足形式條件，成功取得『政黨票』資格。」，而且還明載他的得票目標是「0票」，以及「我自己都不會投給自己」。

結果，第5選區有3萬8000多人投給蕭燐洪，這些人是出於什麼心態投票，大家心知肚明。這些人用選票轉移的方式投給一個「但求0票」的老人，號稱賴清德 弟子的林俊憲有什麼好風光的？

再者，林俊憲原來的主要對手是王家貞，因王涉及高報助理費問題、偽造文書案遭判刑7月，當時法院讓王可以選擇易科罰金或是緩刑，王因認為自己清白，不願留下罰金紀錄而選擇緩刑，全案也未上訴而定讞。但因「公職人員選舉罷免法」第26條第9款修法有爭議，明顯違反比例、無罪推定等法律原則，對於法院都認定情節輕微者，效果卻是大到剝奪終身參政，有違憲之虞。王家貞被剝奪參選資格，也「保送」林俊憲順利連任。

為了凸顯訴求，王家貞和黨部悄然發動第5選區立委選票「領票不蓋票」的呼籲與請託，沒想到獲到不小回響，有人擔心民進黨會在空白票上作票，結果反映在選票上就是大量選票灌給只想拿0票的蕭燐洪，以及第5選區出現2萬7197張的廢票。這次台南第五選區的廢票比率達14.15%，而全國的廢票比例也不過2.58%，足足高出5倍多，能不說是受「領票不蓋票」的影響嗎？

就全國選區來說， 民進黨賴蕭配贏得僥倖，立委選戰則得到人民給予的教訓；但就台南第5選區來說，林俊憲雖然再下一城，但漂亮的得票數字後面，卻是堆壘著選民對民進黨的怨氣和「賭爛」，一個不想拿票的老人硬是拿到近4萬票，但想和林俊憲拚命一博的女將，卻被民進黨以人數優修法勢摒除於賽局，民進黨要如何看待這6萬5892票？ （轉載自聯合新聞網「重磅快評」）