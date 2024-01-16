盧秀燕後勢看漲 處理議題明快 選前站台讓選將「很暖」

國民黨新科立委葉元之16日上廣播節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋專訪。(取材自中廣新聞網YouTube頻道)

2024大選落幕，台中巿長盧秀燕帶領選將在台中打得漂亮，下一代藍營共主呼聲高。國民黨 新科立委葉元之今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時，提到盧2028沒有帶職參選問題，加上媽媽市長女性溫柔特質與其他候選人差異大，且處理議題明快，他更提到，選前很多候選人拜託她幫忙站台掃街都馬上安排，讓候選人都感覺「很暖」，2028大選聲勢看長。

葉元之說，盧秀燕處理議題很明快，選前很多人傳她要不要入閣，她立刻表態「絕對不會入閣」，又像是這次傳出民眾黨蔡壁如可能會接台中市副市長，她也立刻發布副市長人選由鄭照新、賴淑惠接任，都能看得出她對於有能力的人，無論加入團隊多久，只要有表現，她都會看得到你，讓年輕人受到重視。

葉元之也指出盧秀燕的優勢，她在2026卸任後，就能夠投入總統選舉，這個優勢是國民黨這幾屆候選人都沒有的，加上她市政滿意度高，媽媽市長女性溫柔特質，從關懷台中市，升格到關懷全國的「媽媽總統」，大家都能接受；另外民眾黨也不排斥她，尤其台中這次立委選舉，得票率都超過50％，盧在藍白合的統合扮演關鍵角色。

葉元之也提到選前盧秀燕暖舉，盧秀燕很早就展開全台輔選，當初北市立委候選人游淑慧找她去掃市場，她還問游怎麼找得到她，沒想到她一問盧團隊，馬上就安排，選舉過程一直非常努力幫忙，候選人都感覺「很暖」，也成為她2028進攻大位的資本。