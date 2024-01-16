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觀察站／新國會改革契機 應超越誰合誰口水

記者 林銘翰、林河名
台灣民眾黨不分區立委當選人黃珊珊（右）、黃國昌（左）等人15日舉行記者會，提出新國會改革訴求，並要求有志於參選立法院正副院長人選回應訴求，2人也回應媒體提問。(中央社)
台灣民眾黨不分區立委當選人黃珊珊（右）、黃國昌（左）等人15日舉行記者會，提出新國會改革訴求，並要求有志於參選立法院正副院長人選回應訴求，2人也回應媒體提問。(中央社)

立委選舉結果揭曉，民眾黨贏得八席不分區立委，雖僅是新國會第三大黨，卻因將扮演「關鍵少數」，連日積極出招。民眾黨的表現，雖引發藍綠質疑「想要左右逢源」，爭取政黨最大利益，讓外界產生不少聯想；但黃國昌等人昨天對有志於爭取國會龍頭者的提問，確實是國會改革必須重視的一環。

立委大選剛落幕兩天，民眾黨立法院黨團昨天率先出招，八位不分區立委當選人舉行記者會，提出修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範，還有定期公布相關經費的使用等訴求，其中建立國會聽證調查制度，更是過去蔡英文總統、國民黨主席朱立倫參選總統都曾經提出過的政見。

這八年來，民進黨掌握國會多數席次，由於朝野對立嚴重，無論是中選會主委李進勇、監察院長陳菊等人事同意權案，大多沒有經實質審查，最後都在院會強行表決過關；去年蔡英文總統提名的四名大法官，立法院更是只用了七天的臨時會速戰速決。

在新國會未來四年立委任期，陸續要面對國家通信傳播委員會（NCC）委員、考試委員、司法院大法官、公平會主委、審計長、中選會主委、檢察總長、監察委員等人事同意權案，強化人事同意權審查，實有必要。

此外，立法院長主持國會議事，還要負責召集黨團協商，需要保持公正獨立，不得介入政黨事務，而當有外賓造訪立法院時，立法院長更扮演國會門面。這也提醒朝野，立法院長的格局，須具備一定高度。

未來在三黨不過半的情況下，藍綠兩大黨已不能再將立法院長視為囊中物。姑不論民眾黨與誰合作，是否別有居心，但昨天的提問，其實已點出國會還有改革的空間，藍綠除了在「誰與誰合」的算計中爾虞我詐，更應讓有意出馬競逐立法院正副院長的人選，先就過去議事運作弊端提出「政見」，展現兩大黨問鼎國會龍頭的高度。

如此一來，也可讓外界在所謂「禿子戰水牛」的朝野大戰中，看見新國會的改革契機，也讓這場新國會龍頭之爭，讓民眾看見價值，也有耳目一新的願景。

台灣大選開票

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