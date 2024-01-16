立院龍頭之爭 藍委：最大黨無須被少數黨綁架

國民黨立委洪孟楷認為，國民黨是立法院第一大黨，應以此角度爭取立法院長，無須被少數政黨綁架。(本報資料照片)

民眾黨不分區立委當選人昨要求藍綠有志競逐立法院正副院長者表態，國民黨 立委李德維認為，民眾黨有可能根本不選邊站、左右逢源，以便未來從藍綠獲取更多政治籌碼。國民黨立委洪孟楷則表示，國民黨是立法院第一大黨，應以此角度爭取立法院長，無須被少數政黨綁架。

李德維說，民眾黨不選邊站的原因在於與國民黨或民進黨 合作便被框住，如果不參與立法院長選舉，未來有望在兩邊換取更多政治籌碼；譬如，在立院各委員會選舉時，藉著關鍵少數的力量，要求藍、綠陣營讓給民眾黨至少兩席召委。

國民黨立委陳玉珍表示，民眾黨提出的幾項國會改革都很正面，相信國民黨團都會支持，她在第九屆立法院曾與黃國昌共事，可以一起繼續推動「吹哨者揭弊保護法」，一起推動國會公開透明，國民黨樂觀其成。

國民黨立委王鴻薇說，國民黨最高目標還是希望能爭取立法院正副院長，民眾黨的國會改革訴求她是支持的，只是民眾黨態度反覆，選前願意支持高雄市前市長韓國瑜 ，選後又變成綠白可合作，對於其立場的轉變還是會擔心。

洪孟楷表示，國民黨是目前國會最大黨，絕對會力挺自己的正副院長人選，也不必侷限任何黨團提出來的條件，無須被少數政黨綁架。