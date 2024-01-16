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立院龍頭挺誰 民眾黨出題 促有意者表態 投票團進團出

記者林銘翰、歐陽良盈／台北16日電
民眾黨不分區立委當選人吳春城（右起）、黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成等人15日舉行記者會，提出國會改革訴求，要求有意者表態。(記者胡經周／攝影)
民眾黨不分區立委當選人吳春城（右起）、黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成等人15日舉行記者會，提出國會改革訴求，要求有意者表態。(記者胡經周／攝影)

民眾黨斬獲八席不分區立委，成為新國會關鍵少數；外界關注是否與藍綠兩大黨合作。民眾黨昨天提出國會改革四訴求，包括修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、定期公布相關經費的使用，要求有志角逐立法院正副院長的人選表態。不分區立委當選人黃珊珊說，未來民眾黨團投票將採「團進團出」，不會有個人意志。

針對2月1日報到後的新國會龍頭之爭，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷昨在立法院舉行記者會，提出國會改革訴求。黃國昌指出，有意角逐立院龍頭者，應承諾在報到後第一會期就建立上述規範。

黃國昌說，民眾黨已經陸續擬好要推動的法案，未來會扮演制衡藍綠的關鍵角色，如同民眾黨主席柯文哲所說，對的事要認真做，不對的事不要做，「對的事情，可以跟任何政黨合作；不對的事情，一定強力抵制到底」。

黃國昌表示，對於即將進行的立法院正副院長選舉，民眾黨團原則為「改革比位子重要」，這是柯文哲前天召集開會，大家獲得的一致性結論，兩大黨有志於角逐國會龍頭的人，請先清楚交代國會改革的藍圖，這將是民眾黨團會採取的態度及立場。

媒體詢問民眾黨是否考慮自推人選？黃珊珊表示，民眾黨只是先出考題，看藍綠是否回答考卷，等他們提出答案再推出下一步動作；比起立法院正副院長選舉，更重要的是國會改革，「若不想改革，就讓人民檢視，到底是誰不願意往前走？」

黃珊珊強調，民眾黨有八席不分區立委，重點在於未來國會改革而不是誰來擔任院長，「國會改革比正副院長更重要」，人民的期待要先被落實，不是先推出來當院長，「我們不是針對人，請他們先回答對國會改革的立場，我們根本不在乎是誰。」

民進黨立法院黨團表示，自戒嚴到解嚴，從萬年國會到現今國會定期改選，民主國會、國會改革本就是民主進步黨的基因，第九屆起更進一步落實開放國會，還有各項議事的公開透明，立法院正副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，非先以各種訴求為前提。

民進黨團說，新民意對國會制度、國會改革修法的形塑，民進黨對各黨團主張予以尊重，未來將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下提出完整的國會改革配套及修法。

民進黨立委王定宇表示，民進黨願以開放政府的態度跟各方合作，希望讓新政府有一個穩定的國會；民眾黨的態度是正向發展，接下來還有很多。

民進黨立委許智傑說，在三黨不過半情況下，推動法案勢必更加困難；未來立法院龍頭還是傾向由現任院長游錫堃續任，但需經黨團大會的假投票等程序，也不排除與他黨合作的空間。

王定宇說，接下來這段時間希望讓民進黨總統當選人賴清德、黨團幹部有更多空間折衝，在2月1日立法院報到日之前，什麼可能性都不要排除。

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