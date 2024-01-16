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黑白集／黃珊珊操作「假民調」一犯再犯不臉紅

黑白集
民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊。(本報資料照片)
民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊。(本報資料照片)

去年藍白合破局，如今藍白雙輸總統大選。國民黨發言人凌濤怒批，柯文哲競選總幹事黃珊珊提「假民調」，是無法下架民進黨罪魁禍首。黃珊珊未正面答覆，僅反譏國民黨「在盟友裡找敵人」、「要合作的態度是這樣嗎？」但質疑她利用假民調，有錯嗎？

黃珊珊的「假民調」歷史，可追溯到2022台北市長選舉。當時她不斷宣稱自己「坐二望一」、「手機民調第一」，選舉結果出爐卻是排行老三。這次舊戲重演，大選封關前黃珊珊多次公布「內參民調」，「柯盈配」每次都是排行第二，甚至和「賴蕭配」在誤差內。選舉結果再度打臉她。

再看，去年藍白合翻盤，主要就是黃珊珊堅持納入「柯領先侯」的民調。當時她引用的民調，正是製作該黨「假內參」的同一機構。政黨用「內參民調」自我壯膽，凝聚支持者，倒也罷了；但像這樣一再造假誤導選民卻毫不臉紅的，可說絕無僅有。

更可笑的是，選前柯文哲自信滿滿，宣稱選後要把所有民調拿出來比對，看看「誰沒有穿褲子」。如今證實柯文哲得票確實是老三，沒穿褲子的正是他自己，他要不要為以「科學」之名造假道歉一下？

如今，民眾黨擺出「奇貨可居」的姿態，彷彿藍綠都要來跟它合作。一個言而無信的政黨，掩蓋不了追逐權力、自欺欺人的本質。(轉載自聯合報)

台灣大選開票

民調 柯文哲 國民黨

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