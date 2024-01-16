被批放假消息 金溥聰要告陳文茜、蔡正元

金溥聰指陳文茜、蔡正元捏造事實，血口噴人，將採取法律行動，提出告訴。(本報資料照片)

針對媒體人陳文茜、前立委蔡正元指責侯友宜 競選辦公室執行長金溥聰放假民調 、假消息，破壞藍白合；金溥聰昨天說，這些言論全都是捏造事實，血口噴人，將採取法律行動，提出告訴。

金溥聰發表聲明，針對陳文茜、前立委蔡正元14日在TVBS節目，誣指他拿出假民調及放出蕭旭岑赴陸訪問的消息給鏡周刊，破壞藍白合，破壞團結等言論，全是捏造事實，血口噴人，為釐清事實真相，捍衛自身清白及名譽，他將採取法律行動，提出告訴。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，這些惡意憑空指控說法，完全與事實不符，過去侯競辦已經鄭重澄清，如今有心人士卻再次於媒體，提出不實訊息指控誣衊金溥聰，令人遺憾，侯競辦嚴正譴責。

國民黨 內檢討聲浪不斷，侯友宜表示，內部可以有一些問題，也可以去反思。很多人說敗選的責任是誰？他只有一句話「是侯友宜的責任」。他非常感謝朱立倫、趙少康，及金溥聰和15個縣市首長，給予相當多幫忙，也要謝謝所有支持者。

記者也問侯友宜，對於國民黨黨內改革議題，有人提及找青壯派接班？侯說，每一個聲音都給予尊重，國民黨面對未來，是不斷地要一棒接一棒去栽培年輕人，這是不變的目標。