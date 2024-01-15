國民黨選後檢討 準立委：朱立倫下台非主流意見

台灣2024總統大選結果出爐，國民黨總統候選人侯友宜（右二）與國民黨主席朱立倫（左二）握手。（記者季相儒／攝影）

2024大選落幕，國民黨 內傳出不少檢討聲浪，其中有人要求黨主席朱立倫下台。國民黨新科立委、也是朱家軍成員葉元之表示，黨很大一定有很多不同意見，但朱立倫下台並非主流意見，雖總統輸了，但立委選得不錯，這次選舉國民黨空前團結「不要一下子就散掉了」，尤其下一戰是2月1日的立院龍頭，還有罷侯團體蠢蠢欲動，國民黨實在沒有必要分心處理其他的事。

葉元之今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，他表示，他4年前擔任韓國瑜 競選總統的發言人，「國民黨那時候超不團結、很多人扯後腿，真的超生氣」，當時被刻意分化菁英藍、知識藍、草根藍，但當時趙少康在選前之夜在台上疾呼藍營不該分裂，很多海外僑胞也表態支持韓國瑜。

葉元之說，這些人都是菁英中的菁英，當時擔任發言人，要一直解釋這件事，但這次國民黨空前團結，怎麼把這個團結氣勢延續，不要一下就散掉了。

葉元之說，這次朱主席扮演好許多角色，如不分區名單雖不要自吹自壘，但4年前的不分區名單與換人事件，更直接影響韓國瑜民調。

葉元之說，有人說朱立倫操作藍白合戰略是錯誤，但這次藍白合也是有成果，像是台中就因此選得不錯，因為先前堆疊善意，柯文哲 也說五五波區不提人避免國民黨掉席次；朱更也沒把自己排入不分區或要求什麼位置。

葉元之說，民眾黨將要面臨之後「誰說得算」，目前看起來是黃珊珊、黃國昌扮演主導地位，但其實民眾黨選得不錯的原因是柯文哲，「雙黃」兩人都是帶槍投靠，會不會聽柯文哲的還在未定之天，連昨天民眾黨記者會的立院投票「團進團出」都有各自解讀，內部確實有點矛盾。

葉元之說，他認為國會要藍白合作，過半監督民進黨的力道才會強， 民眾黨這次選得不錯，可以預見2026地方大選一定會遍地開花，國民黨應該及早思考如何與民眾黨做出區隔。

葉元之說，民眾黨很多縣市開得不錯，接下來台中蔡壁如、新北黃國昌、台北黃珊珊會不會在2026出面角逐百里侯，都是接下來國民黨應該要思考議題。

葉元之說，這次他進到國會，還有徐巧芯等人，必須要讓年輕人有耳目一新的感覺，透過國民黨在立院表現，讓年輕人可以連結到國民黨，才能再次吸引到年輕人支持。 國民黨新科立委葉元之接受廣播節目「千秋萬事」專訪。（取材自中廣新聞網YouTube頻道）