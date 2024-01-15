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新國會龍頭藍綠「禿子戰水牛」？ 民眾黨傾向自推人選

記者林縉明、唐筱恬／台北15日電
立委選舉底定，三黨不過半。新國會龍頭之爭，恐將上演國民黨韓國瑜（圖）對決民進黨游錫堃。（本報資料照片）
立委選舉底定，三黨不過半。新國會龍頭之爭，恐將上演國民黨韓國瑜（圖）對決民進黨游錫堃。（本報資料照片）

立委選舉藍綠白三黨不過半，下屆立法院正副院長選舉，搶下八席不分區立委的民眾黨成為關鍵少數。民進黨預計推出立法院長游錫堃爭取連任，國民黨將推高雄市前市長韓國瑜，被戲稱「水牛與禿子」對決。民眾黨八席新科立委昨天與黨主席柯文哲開會討論，已達成共識，預計今天上午公布。據了解，民眾黨傾向不選邊站，自行推出正副院長人選。

立委選舉底定，三黨不過半。新國會龍頭之爭，恐將上演國民黨韓國瑜對決民進黨游錫堃（...
立委選舉底定，三黨不過半。新國會龍頭之爭，恐將上演國民黨韓國瑜對決民進黨游錫堃（圖）。（本報資料照片）

如果民眾黨確定自提正副院長人選，國會龍頭之爭將形成藍綠對決。下屆立法院，國民黨有52席，加上參與國民黨團運作的兩席無黨籍，合計54席，民進黨有51席；屆時，先前被傳可能搭檔正副院長的韓國瑜與前立委柯志恩，可能對上現任正副院長游錫堃與蔡其昌，「韓柯配」可望以席次優勢勝過「游蔡配」。

新國會將在2月1日報到，民眾黨成為藍綠爭相爭取支持的對象。柯文哲昨天邀請八席不分區立委當選人開會，討論未來國會分工及立法院正副院長選舉事宜。

先前傳出，民進黨將推游錫堃拚連任，有意支持民眾黨不分區立委當選人黃珊珊擔任副院長，換取合作空間。國民黨則推韓國瑜，鎖定與黃珊珊搭配，爭取民眾黨支持。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌昨天會後受訪表示，新國會黨團成員昨天首次開會，已達成共識，今將在民眾黨立法院黨團舉行記者會說明。

傳出討論過程中，針對是否支持韓國瑜，有兩人表達不同看法。黃國昌表示，黨團有合作機制，彼此分工有充分交換意見，不會發生內部意見分歧的情況，「民眾黨團是一個團隊，不是個人」。

知情人士透露，選戰過程民眾黨訴求下架藍綠，如果選後立即跟藍綠其中一黨合作，恐怕對支持者難以交代，經過討論後，在立法院正副院長部分，傾向自推人選，由黃珊珊搭配黃國昌角逐正副院長，也有可能棄權不參與投票，方案以對外公布為準。

據了解，游錫堃人馬選前與柯陣營重要幹部有所接觸；藍營也研判黃珊珊、黃國昌及不分區立委當選人陳昭姿挺韓國瑜機率不高，不過，下屆立院國民黨居席次優勢，再拉三席可過半，拿下國會龍頭大位並非高難度。

據指出，昨天會中柯文哲有特別交代報帳項目要注意，清廉一定要做到，被解讀是否避免新竹市長高虹安擔任立委期間爆發助理費爭議重演。民眾黨不分區立委當選人林國成說，不是針對高虹安事件，而是提醒委員一定做到清廉；會中並討論一些辦公室的事情，例如部分國會助理要沿用。

此外，柯營人士透露，民眾黨內部也曾討論，若選前喊「聯合政府」，選後都不跟別黨合作，也會自打臉；因此，黨內有個構想是，羅列民眾黨要推的改革與法案，看藍綠誰支持就與誰合作，八席立委一定團進團出。

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