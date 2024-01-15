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民進黨立院黨團總召柯建銘：朝小野大 盼對話代替對抗

記者林銘翰／台北15日電
民進黨團總召柯建銘表示，未來是朝小野大的國會，希望能夠用對話代替對抗。（本報資料照片）
民進黨團總召柯建銘表示，未來是朝小野大的國會，希望能夠用對話代替對抗。（本報資料照片）

2024年總統及立委大選落幕，新國會呈現三黨不過半的局面。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，未來是朝小野大的國會，可想而知對立會很嚴重，民進黨過去也有這樣的經驗，希望能夠用對話代替對抗。

民眾黨今天將舉行記者會，說明立法院正副院長選舉立場。柯建銘說，這是民進黨內要做判斷的事情，未來立法院的戰局一關一關來，現在先謹慎觀察、嚴肅面對，不急於出手。

柯建銘昨天受訪表示，未來是朝小野大的新國會，在前總統陳水扁執政時期，民進黨也有這樣的經驗，「就是一關一關來」，可想而知，朝野對立會很嚴重，藍白陣營想必會發起強烈的攻擊與挑戰，希望能夠有智慧地化解爭端，想辦法用對話代替對抗。

柯建銘說，立院運作對他來說，已經是非常熟悉的環境，朝小野大的黨鞭也做過，僅有27席立委的黨鞭也做過，國會過半的黨鞭也做過，面對新的局勢與挑戰，民進黨在立法院的團結最重要，未來一定會高度團結。

第11屆立委將在2月1日報到，當天將選出新任立法院正副院長，柯建銘表示，民進黨的立法院長人選，一定還會是游錫堃；未來在立法院的攻防，有民意的支持最重要，對於要如何合縱連橫，必須尊重總統當選人賴清德的思考及研判，還有民進黨內的共識。

民進黨立委許智傑受訪時表示，新國會龍頭之爭，「將會是游錫堃與韓國瑜的戰爭」，而民眾黨將會成為關鍵少數，國民黨、民進黨勢必都要找他們溝通，希望民眾黨可以做出最有利於人民的判斷。

民進黨立委王定宇說，三黨不過半狀況下，立法院正副院長的選舉，將會是賴清德楬櫫的「民主大聯盟」第一個重要試金石，未來與不同政黨之間，都會有各種合作的可能，但合作須建立在「為台灣好」的理念價值。

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