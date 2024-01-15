被指藍白合破局戰犯？黃珊珊：有心人挑撥

中華民國總統大選結束，民眾黨柯文哲競選總幹事黃珊珊（圖）被國民黨競選發言人凌濤與民眾黨前秘書長謝立功點名，要為藍白合失敗、輸掉總統大選負最大責任。(記者林伯東／攝影)

總統大選落幕，民進黨賴清德當選。國民黨 2024競選發言人凌濤批評，民眾黨柯文哲 競辦總幹事黃珊珊是罪魁禍首。黃珊珊昨再度表示，藍白合破局，就像藍營詐騙別人不成，反責怪報警的行員，對方只想著政黨私利，選舉過程有心人在我軍與盟友裡製造敵人、找戰犯，製造謠言，挑撥離間，這些都是最廉價的手法。

國民黨立委私下表示，選後黨內已相當克制，未對民眾黨有任何惡意發言，民眾黨要成為在野黨還是執政黨的一員，球在柯文哲手上。

國民黨立委李德維表示，如果民眾黨決定與國民黨合作，就要珍惜重視在野整合的機會；反之，就此各走各的路，國民黨雖未過半，只要團結，仍可以發揮監督力量。

藍白合破局，黃珊珊被點名是戰犯。她表示，兩個完全不同DNA的團體，沒有正直誠信，只想著政黨私利，國民黨並沒有要真正整合包括鴻海創辦人郭台銘 在內的在野力量，只想用民調誤差範圍引君入甕，再硬要小黨讓六個百分點，如此荒唐行徑，誰能接受？

「我的任務是守護柯文哲，守護台灣民眾黨的價值。」黃珊珊表示，她不像國民黨主席朱立倫，詐騙不成反而責怪報警的銀行行員。如果明知被詐騙，還會繼續匯款嗎？

黃珊珊說，她簽過副總統與不分區立委登記的文件，到最後一刻才確定成為不分區第一名，這個席次本來是希望與郭台銘團隊協商，延攬郭推薦的優秀人才，因為她隨時可進可退，事情就這麼簡單。