新聞評論／「不固定跟誰合作」白留兩面討好空間

在國會「三黨不過半」下，僅有八席的民眾黨成為「關鍵少數」，民眾黨主席柯文哲稱「不固定跟誰合作」，保留兩面討好空間。（本報資料照片）

這次大選藍白合未能成局，即註定「投柯等於投賴」的效果；從選舉結果看，絲毫不差。柯文哲 一路的誇口落空，也未能帶動民眾黨立委選情，民眾黨區域立委全軍覆沒，不分區立委只得八席。在國會「三黨不過半」下，國民黨 雖躍居立院最大黨，加上兩席無黨籍的友軍仍未過半；因此，僅有八席的民眾黨反而成為「關鍵少數」，可以左右逢源。未來，柯文哲將與國民黨攜手合作，或轉而投靠綠營，深受各界關注。

依照現行憲政體制，行政院長由總統任命，但必須向立法院負責；因此，閣揆人選理應尊重國會多數產生。但在三黨不過半的情況下，藍綠兩黨都須與民眾黨合作，在不同法案或人事案的表決方能取得多數的優勢。換言之，總統當選人賴清德為了執政順利，可能釋出某些政治利多，以換取民眾黨的合作和歸順，維持政局的穩定。柯文哲在競選後期不斷強調自己的「墨綠」色彩，似乎也是看準這樣的機會之窗，向民進黨 示好。

面對未來民進黨總統、立院「雙少數」的局面，藍綠白三大政黨的合作模式不外三種：第一種，是民進黨與民眾黨「綠白合」，以59席的絕對多數，組成聯盟或聯合政府，並分別出任立法院正副院長職位；第二種，是國民黨與民眾黨合作，除共同掌握國會共同監督，也敦促賴清德任命立法院多數聯盟能接受的閣揆人選，形成「左右共治」；第三種，是三黨都不結盟，行政部門由民進黨組成，國民黨、民眾黨各自扮演「忠誠的反對黨」。

賴清德宣稱，他會以「溝通、協商、參與、合作」四原則處理「朝小野大」的關係，言下之意，可能循「扁政府模式」用個人名義延攬其他黨派人士入閣，組成少數政府，並「整碗捧走」。柯文哲則表態，「不會固定只跟誰合作」；表面上似乎將視議題決定合作對象，實則預留「在行政部門與民進黨合作、在立法院兩面討好」的投機空間，謀求該黨的最大利益。就柯文哲與國民黨談藍白合的過程看，他一再利用黨內民調與郭台銘為槓桿自抬身價，予取予求，即不難理解其善變本質了。

進一步看，如果柯文哲可以不顧自己喊過「下架民進黨」的宣示，而選擇與民進黨在新內閣或新國會合作，那麼，他將如何面對那些投票給自己的369萬選民？那369萬張選票，除了為柯文哲賺進1.1億元台幣（約350萬美元）的選舉補助款，實質作用就是把賴清德送上總統寶座。柯文哲選前高呼「下架新潮流」，選後若選擇「侍候新潮流」；他自己沒有中心思想就罷了，但對那些把他當神簇擁的年輕「柯粉」，將情何以堪？

事實上，前天開完票後，許多柯粉感到極為失落，沒想到柯文哲竟然真的是「老三」。柯文哲再度向他們喊話，「四年後一定能贏回國家」；但在PTT網站上，已經開始有人稱他「宋神掌」、「宋文哲」，把他和親民黨主席宋楚瑜相提並論，也有人譏諷他「先贏回褲子再說」。如果柯文哲不想讓300多萬名年輕世代一夕幻滅，他在跨進「綠白合」這條界線時，勢必得慎思才行。一旦辜負了一整個世代的年輕人，四年後他別想再捲土重來。

台灣的政局變化詭譎，有時看似前進，其實卻在倒退。這次選舉，年輕族群全力挺柯文哲，確實是罕見的政治現象；但其結果，卻是讓政黨輪替的願望熄滅。如果柯文哲轉身加入綠白聯盟，那麼整場選舉就像演了一場民主假戲，選民只能無語問蒼天了！