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陳建仁請辭獲慰留 可望留到520

記者丘采薇、陳熙文／台北15日電
總統及立委選舉結束，行政院長陳建仁（前排中）已向蔡總統請辭並獲慰留，陳內閣可望看守至5月20日，與新內閣交接。（本報資料照片）
總統及立委選舉結束，行政院長陳建仁（前排中）已向蔡總統請辭並獲慰留，陳內閣可望看守至5月20日，與新內閣交接。（本報資料照片）

民進黨在總統大選獲勝，國會席次卻未過半，掉了十席。民進黨主席、總統當選人賴清德昨表示，他一定會認真打拚，不會因為國會沒過半就失志放棄，挑戰愈大，會用心愈深，成就一定會更高，會組最好團隊面對監督。新國會產生，據悉，行政院長陳建仁前天已向蔡總統請辭，但獲慰留，內閣最快周四依慣例總辭，但陳揆看守到五二○的機率高，以協助新舊任團隊進行交接。

大選結束，新國會已形成，將於2月1日國會新會期報到。依台灣憲法慣例，行政院應於新國會報到前總辭。陳建仁是否今日召開臨時院會率內閣總辭受關注；據了解，政院最快周四行政院會提出內閣總辭，陳建仁雖然向蔡總統口頭請辭，希望回中研院投入學術研究，但已被慰留，陳揆可望看守至五二○，內閣也將「團進團出」，暫時不會有太大的變動。

針對未來朝小野大情勢，賴清德昨出席美國台僑歡迎晚宴時表示，風平浪靜看不到美麗的浪花，立法院沒有過半是人民的選擇，民主社會要尊重，人民決定希望選出有能力的政府，也讓國會監督力量更有效率，必須接受及尊重。在民主制度中，他榮幸可以受到大家寄託，未來領導國家，一定找人才組成最好團隊，面對國會有效率的監督，讓國家更乾淨、更光明、更進步。

賴清德在勝選之夜強調，選舉結果代表人民期待「有能力的政府」和「有效率的制衡」，至於是否願意組成超越黨派的「聯合政府」？賴清德也說，會依據憲政體制，未來人事布局，會秉持「民主大聯盟的精神」，不分黨派、用人唯才，也歡迎各界推薦專業人才，一起為國家發展來努力。賴也表示，很樂意與在野黨領袖見面共商國事，攜手合作推動國家進步。

民進黨人士說，賴清德選前已多次說明，憲法增修條文第四條明定，立法院在集會期間，得邀請總統提出國情咨文，發動機關是立法院，因此若賴清德就任後應邀，就會出席，一定會尊重立法院的邀請。

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