我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

侯為何失利 沈富雄：白偏綠不會保藍

台灣新聞組／台北15日電
沈富雄認為，柯文哲（前右)白中帶綠與國民黨的純藍不同。(本報資料照片)
沈富雄認為，柯文哲（前右)白中帶綠與國民黨的純藍不同。(本報資料照片)

2024總統暨立委選舉結果出爐，由民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴以4成的得票率獲勝，而國民黨與民眾黨分別以約33%及約26%的得票率落敗。對此，前立委沈富雄認為，雖然國民黨在選前大打棄保牌，但以柯文哲最終的得票數來看，此為「逆勢棄保」效應。

沈富雄在政論節目「TVBS戰情室」表示，國民黨的凌濤與部分網友將民眾黨的鷹派當作戰犯，但其實這之間有一個誤會，「國民黨都把藍白合講得非常順口，那是假設『柯文哲、白營是偏藍的』」，若要合作必定與藍合，要棄保也當然是「棄三保二」。他指出，棄三保二的先決條件是「第二跟三名的同質性要非常高」，此情況同樣假設柯文哲偏藍。

然而沈富雄強調，柯文哲是白中帶綠與國民黨的純藍不同，「柯這幾天自己都講了，這次拿到的約26%選票，其中有13%是『純白的』，如果他（柯文哲）沒有參選，就不會去投票」，而分析剩下的13%選民的年紀，要投給國民黨的可能性非常低。

沈富雄透露，選前國民黨拚命要棄保，但從最後票數來看，柯文哲就拉低其他兩組候選人的票數，這就是逆勢棄保效應，「他（柯文哲）是白中偏綠的！白中偏綠的人怎麼會棄自己，保一個純藍的人坐上大位，這是不可能的事情」。

此外，前立委郭正亮14日在政論節目「新聞大白話」中表示，若外界看到柯文哲實質的民調可能不會當選，究竟會對國民黨還是民進黨有利「很難講」。

郭正亮認為，國民黨總統大選失利真正的原因是「侯友宜不夠強」。另外，由於柯文哲的票大部分是綠的，推測若選戰真發生棄保，柯文哲的票也不一定會去侯友宜那邊。

郭正亮說，賴清德在本次選戰中最終得票率只有40%，部分民進黨人士為此感到失望，「很多人認為他應該是42%起跳，也就是600萬票起跳，甚至有人樂觀認為是45%」。

台灣大選開票

柯文哲 國民黨 棄保

上一則

陳建仁請辭獲慰留 可望留到520

下一則

敗選扛責 侯友宜：加倍奉還市民 綠指罷免難動員

延伸閱讀

賴清德558萬當選總統 得票率40% 歷任第二低 民進黨國會也未過半

賴清德558萬當選總統 得票率40% 歷任第二低 民進黨國會也未過半
藍各自算計輸在不同心 初期內訌不斷 後期藍白破局

藍各自算計輸在不同心 初期內訌不斷 後期藍白破局
輸掉台灣大選 藍先開砲：黃珊珊的「假民調」是禍首

輸掉台灣大選 藍先開砲：黃珊珊的「假民調」是禍首
「燕子」盧秀燕領軍 台中立委藍營攻下6席

「燕子」盧秀燕領軍 台中立委藍營攻下6席

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗