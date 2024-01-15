黑白集／媽媽市長顧大局 跨黨合作模範生

台中市長盧秀燕（右二）力挺蔡壁如（右）。(本報資料照片)

這次選舉，盧秀燕領軍在台中攻下6席立委，號稱「F4」的4名年輕新面孔即當選3人，戰果驚艷。尤其，她跨黨輔選民眾黨的蔡壁如，聲勢打到直逼綠營對手現任立法院副院長的蔡其昌，並讓「藍白合示範區」的中一效應擴散至整個台中。媽媽市長示範的輔選戰略和風範，令人耳目一新。

「藍白合」在黨中央層級已破局，盧秀燕本來沒必要那麼賣力跨黨輔選蔡壁如。但她豁達大度力挺，繼續在台中營造藍白合的氛圍，並借力使力，將「柯粉」成功導向支持在地藍委候選人。盧秀燕態度柔軟，言語圓潤，完全沒有劍拔弩張的殺伐之氣，卻成功示範了跨黨合作、化敵為友的政治修為，寫下清新的一頁。

每次選舉，無論勝負如何，都應該讓民眾看到一些新的政治精神萌芽，盧秀燕的「台中經驗」做到了這一點。去年3月，當藍營還在為總統黨內初選傷神時，盧秀燕也被點名；但她率先表態無意參選、也不搭檔副總統，把空間讓出來。當時她考慮的是，新北和台中市長剛當選如果立刻心繫其他職位，必然引發批評，因此率先表態禮讓。這就是「顧大局」的風範。

蔡壁如這次成績不差，雖敗猶榮。她選後向盧秀燕說，「市長，抱歉讓妳失望了，但我會更加努力」。可見，選舉除了爾虞我詐，還可以有動人的跨黨友情。