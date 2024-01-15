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敗選扛責 侯友宜：加倍奉還市民 綠指罷免難動員

台灣新聞組／台北15日電
總統大選落幕，新北市長侯友宜（中）14日立即上工，視察汐止地區同興路穿越國道工程。(記者許正宏／攝影)
總統大選落幕，新北市長侯友宜（中）14日立即上工，視察汐止地區同興路穿越國道工程。(記者許正宏／攝影)

新北市長侯友宜參選總統失利，選後首日立刻「復工」回歸市政，昨上午視察三鶯捷運線機廠、下午了解汐止地下道等工程進度。對於綠營恐醞釀罷免，侯友宜說，雖然市政同仁非常努力，難免有些不周全，他要向新北市民道歉，未來他一定會「加倍奉還」，讓新北建設永不停歇，不管在哪個職位或沒有職位，他會守護中華民國、愛台灣人民這塊土地，態度始終如一。

國民黨敗選檢討，黨內點名黨主席朱立倫、副總統候選人趙少康負責。侯友宜說，敗選只有一個原因，「就是侯友宜的原因」，因為他努力不夠，做得不夠好，「敗選是我的責任」。他稱讚朱立倫很多榮辱個人吞、在艱困時刻團結國民黨，趙少康義無反顧相挺、競辦執行長金溥聰也全心投入，讓國民黨立委席次成為國會最大黨，他希望朱繼續帶領國民黨改革，讓國民黨煥然一新。

侯友宜落選，綠營是否複製罷免高雄市前市長韓國瑜模式發動罷免，備受關注，目前「罷侯」臉書社團粉絲數增加，下一步是否「割侯割到斷」？親侯人士說，賴清德雖勝選總統，但國會、總統得票皆未過半，成為「雙少數」總統，綠營應不敢輕舉妄動，若打延長戰將掀起「冤冤相罷」亂象，「哪一天藍白攜手也可能罷免少數總統」。

國民黨新北競選總幹事李乾龍說，侯施政表現市民看在眼裡，罷免不是幾個民進黨議員喊一喊就能成功。

侯友宜這次選舉在新北的得票落後賴清德8萬多票，但藍綠新北立委席次打平。綠營人士評估，罷侯社團仍缺乏組織動員；民進黨新北市議員張錦豪也說，罷免議題若由綠營發起，動機恐遭人非議，侯友宜急著在選後第一天上工，應是嗅到罷免氛圍。

新北市議會民進黨團也要求侯友宜在1月23日臨時會完成先前未盡的施政報告與相關預算報告。

台灣大選開票

侯友宜 罷免 國民黨

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