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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

「燕子」盧秀燕領軍 台中立委藍營攻下6席

記者陳秋雲、洪敬浤／台中14日電
首度在台中海線參選的民眾黨立委候選人蔡壁如（中）只輸給立法院副院長蔡其昌7000多票，與支持者溫馨擁抱。(記者林佩均／攝影)
首度在台中海線參選的民眾黨立委候選人蔡壁如（中）只輸給立法院副院長蔡其昌7000多票，與支持者溫馨擁抱。(記者林佩均／攝影)

台中市「區域立委藍白合」大發威，國民黨席次從原本兩席大增為六席，民進黨現任立委林靜儀、莊競程、張廖萬堅都中箭落馬；自認「藍白海嘯第一排」的立法院副院長蔡其昌，選舉過程也被民眾黨候選人蔡壁如逼出一身冷汗，最後僅以4.5個百分點驚險勝出。

台中市民進黨立委原本有六席，選後只剩兩席，蔡其昌上次大贏對手近6萬票，這次只贏蔡壁如7000多票；立委何欣純上次是全台最高票立委，領先對手近7萬票，這次也只贏3萬多票。

台中市長盧秀燕領軍的「藍白合」立委聯軍，蔡壁如「空降」台中海線，雖未能勝選，卻創下「非綠陣營」12年來在此選區最佳成績；最大受益者是國民黨立委選情，除現任立委楊瓊瓔、江啟臣連任成功，更助攻藍營四席勝選。

立委大選，民進黨無法全黨打一人，中二選區顏寬恒前年立委補選輸給林靜儀近8000票，昨上演「王子復仇」，重振陸戰組織與「柯粉」支持，得票領先2萬多票，搶回立委席次。

國民黨提名「F4」年輕議員與新人，搭配蔡壁如聯合競選，中四廖偉翔首次參選，選戰後期主打高端弊案、「卡管」事件，加上民眾黨總統候選人柯文哲推薦影片，藍白支持者合力翻轉選情，張廖萬堅三連霸失利。

政壇人士說，盧秀燕創造藍白友善氛圍，在野陣營透過「七加一」、「F4加蔡」等政黨聯合競選模式，總統大選難力往狂瀾，但立委大勝讓國民黨國會席次「大補血」。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，藍白合在台中是成功的例子，除了候選人努力，盧秀燕帶頭衝，讓在野陣營團結台中選票，他也感謝柯文哲推薦國民黨立委候選人，在立委一戰讓「藍白選票合」，策略成功。

台中市長盧秀燕（中）領軍的「藍白合」立委聯軍為國民黨在台中奪下六席立委，比上次增...
台中市長盧秀燕（中）領軍的「藍白合」立委聯軍為國民黨在台中奪下六席立委，比上次增加四席。(記者黃寅／攝影)

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