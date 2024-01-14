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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

戰2026議員？高嘉瑜謝票頻落淚 下一步要先做這件事

記者林麗玉／台北14日電
高嘉瑜一早到內湖737市場謝票，並發送春聯，沿路許多支持者喊加油，高嘉瑜再度忍不住落淚。（記者林麗玉／攝影）
高嘉瑜一早到內湖737市場謝票，並發送春聯，沿路許多支持者喊加油，高嘉瑜再度忍不住落淚。（記者林麗玉／攝影）

2024選舉結果昨天出爐，民進黨立委高嘉瑜落敗，讓港湖區綠地變藍天。高嘉瑜今天一早到內湖737市場謝票，並發送春聯，沿路許多支持者喊加油，高嘉瑜再度忍不住落淚，由於高嘉瑜昨天表示會持續深耕港湖，對於自己的下一步？是否挑戰2026議員選舉？高嘉瑜說，還沒想這麼多，畢竟剛選完，還有很多不足要檢討，並且說，現在還要整理一下心情跟房間，「太久沒有好好整理房間。」

儘管立委敗選，高嘉瑜今天一早就到內湖謝票，許多支持者相當不少，紛紛要高嘉瑜加油，媒體也問高嘉瑜，接下來是否會挑戰2026港湖議員選戰？高嘉瑜說，她目前還沒有想這麼多，畢竟現在剛選完，自己還有很多不足的地方要檢討，也有很多要沈澱的地方，還是要整理一下心情跟房間，「讓房間可以乾淨一點……太久沒有好好整理房間。」

未來是否希望再戰2028港湖立委？高嘉瑜說，現在也沒有確定，現在心情都還在沉澱，未來的路還很長，儘管很多人期待她再出發，不過很多事情就是盡力而為，尤其這次內湖南港沒有過42％是民進黨的艱困選區，所以下一次的立委選舉會採徵召方式，到時候民進黨會徵召誰，也不一定。

高嘉瑜一早到內湖737市場謝票，並發送春聯，沿路許多支持者喊加油，高嘉瑜再度忍不...
高嘉瑜一早到內湖737市場謝票，並發送春聯，沿路許多支持者喊加油，高嘉瑜再度忍不住落淚。（記者林麗玉／攝影）

台灣大選開票

民進黨

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