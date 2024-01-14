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「台灣意志不易受挫」 德朝野籲中國覺悟

編譯中心／綜合報導

德國朝野議員對賴清德當選總統表示祝賀之意，指出中國介入選舉沒有成功，台灣人民再次展現對自由民主的承諾，呼籲中共覺悟台灣的意志沒這麼容易受挫。

中央社報導，德國國會外交委員會主席羅思(Michael Roth)13日透過社群平台X，祝賀賴清德當選總統，並期盼台灣有和平的未來。

捷克參議院議長維特齊對台灣人民順利完成總統選舉表示祝賀，眾議院議長艾達莫娃除了祝賀賴清德當選，還期盼兩國關係能繼續深化。捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)13在社群媒體X，向台灣人民表示祝賀，他還貼出3年前訪台時與民進黨總統候選人賴清德的合照，強調今天對台灣來說是重要的一天。

出身德國的執政社民黨(SPD)羅思指出，台灣人民透過這次選舉，再次展現對自由民主體制的堅定承諾。

德國最大反對黨基民/基社聯盟(CDU/CSU)外交政策發言人哈特(Jürgen Hardt)也對賴清德「令人信服的成功」表示祝賀。他說，台灣再次證明自己堅固民主燈塔的地位，共黨領導人試圖影響選舉但沒有成功，中共必須覺悟台灣的意志沒這麼容易受到挫折，唯有與台灣平起平坐的對話才能為區域帶來和平。

基民黨(CDU)負責外交政策的洛特根(Norbert Röttgen)指出，這次大選結果顯示，蔡英文總統的路線獲得台灣人民的認可，中國對抗蔡英文路線、大動作介入選戰的嘗試沒有成功。

他強調，應該尊重台灣人民的決定。 

澳洲全國性主流媒體「澳洲金融評論報」(Australian Financial Review, AFR)報導指出，預期中國短期內不會入侵台灣，不過，民進黨的勝利將使得緊張局勢升級，讓美國、澳洲等盟國，陷入台灣未來更廣泛的地緣政治對峙。

雪梨晨驅報(The Sydney Morning Herald)報導也指民進黨勝利打擊北京對民主島嶼的野心。但賴清德當選也可能代表兩岸緊張關係將會在未來四年延續。

澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong)發言人表示，坎培拉將繼續與台灣建立非官方關係。澳洲政府不承認台灣為獨立國家，但與這個澳洲第7大貿易夥伴的民主島嶼維持經濟聯繫。

發言人表示，重要的是，每個人都要尊重選舉結果。和平與穩定符合所有人的利益，澳洲政府不希望看到台海現狀發生任何單方面的改變。

台灣大選開票

澳洲 賴清德 德國

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