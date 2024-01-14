年輕人不投國民黨？ 蔡正元：年輕立委也當選超多的

前立委蔡正元。（本報資料照片）

2024總統大選落幕，國民黨 輸了總統大位，但在立委席次大有斬獲拿下立院第一大黨。國民黨前立委蔡正元表示，不要錯誤以為年輕人不投國民黨，國民黨這次年輕選票也拿超多的，多名年輕立委當選就是證據。 許多網友也回應，要國民黨自立自強，年輕戰將都很優也很努力。不要再期待他黨的成全。

蔡正元在臉書說，不要因為侯友宜 拿不到年輕選票，就輕率認定國民黨沒有年輕選票，他積極幫助洪孟楷 、葉元之，理由就是國民黨要交給年輕人，國民黨要重視年輕從政新生代，就容易拿到年輕選票，國民黨也不會老氣沉沉。

蔡正元在臉書說，不要因爲侯友宜拿不到年輕選票，就輕率認定國民黨沒有年輕選票。（取材自蔡正元臉書）

底下網友也回應，牛煦庭、廖先翔、廖偉翔、徐巧芯、台中F4（就差一個林家興）都是年輕人，留言「國民黨加油！」「這個最重要。新人輩出新希望」「年輕才是未來~未來的台灣是他們的」「國民黨要自立自強，尤其國民黨的目前年輕戰將都很優也很努力。不要再期待他黨的成全，他黨的合作是因為自己的優秀。」

2024總統大選，民進黨總統候選人賴清德得558萬6019票，占40.05％；勝過國民黨總統候選人侯友宜467萬1021票占33.49％；民眾黨總統候選人柯文哲369萬466票，占26.46％。