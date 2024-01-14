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即時短評／苗博雅逼戰到最後一刻 大安區不再鐵板一塊

記者洪子凱／台北14日電
在大安區立委選舉社民黨立選人苗博雅雖未能成功翻轉，但表現不俗，更首次將差距逼得剩下個位數。（記者洪子凱／攝影）
在大安區立委選舉社民黨立選人苗博雅雖未能成功翻轉，但表現不俗，更首次將差距逼得剩下個位數。（記者洪子凱／攝影）

台北市立委第六選區（大安區）國民黨候選人羅智強以五成二得票率擊敗社民黨候選人苗博雅四成四得票率，但從開票起羅雖保持微幅領先，但始終拉不開距離，直至最後一刻才宣布當選，相較下苗雖無緣翻轉大安區，兩者間差距比2020拉的更近，也讓國民黨警惕，大安區不再鐵板一塊。

國民黨立委候選人羅智強空戰能力極佳，過去更以4萬票高票當選議員，這次立委選舉更找...
國民黨立委候選人羅智強空戰能力極佳，過去更以4萬票高票當選議員，這次立委選舉更找來「陸軍一姊」王欣儀（右二）幫忙操盤陸戰，成功為國民黨守下大安區立委。（記者洪子凱／攝影）

攤開歷年對戰狀況，這次是泛綠陣營首將得票率差距拉到個位數，從2008年李慶安六成六對上羅文嘉三成二；2009年補選蔣乃辛四成八對上周柏雅三成八；2012年蔣乃辛六成對上趙士強二成九；2016年蔣乃辛四成六對上范雲三成五；2020年林奕華五成二對上謝佩芬四成二，雖都保持雙位數，但差距是越拉越近。

苗博雅兩屆議員選舉，皆為泛綠陣營中最高票，問政邏輯清晰、有條理，加上在網路上經營直播、Podcast，受年輕組群歡迎，民進黨選擇與她合作盼能跳脫藍綠框架。面對同樣擅長空戰羅智強毫不怯戰，雙方從一開始就擦出不少火花。

綜觀整體選情來看，羅不斷將苗與民進黨綁在一起製造苗是「民進黨的側翼」。苗則努力將議題回歸地方，猛攻大安區一年沒立委、羅當議員一任沒做完就落跑，讓在地民眾有感，加上羅當時因「政黨輪替大聯盟」風波受黨內外攻擊，也讓苗選情猶如「龜兔賽跑」逐步升溫。

苗博雅雖然實力不容小覷，但羅智強空軍戰力也不差，過去曾以4萬票高票當選議員，空戰議題猛打民進黨貪腐腐敗，陸戰則由「陸軍一姊」北市議員王欣儀任總幹事操盤，選前倒數新北發生校園割頸案，讓「廢死」成熱議題，苗博雅廢死聯盟法務主任經歷未寫在選舉公報，讓羅找到機會猛打，吃了一記「重拳」。

苗博雅雖因廢死議題受傷不小，但在最後9天開啟24小時不斷電直播，讓大家看見最真實的她，吸引不少粉絲，從第一天平均400、500人觀看，到最後一天線上高達2000、3000人，在選前之夜街頭演說，更將整個大安站路口塞滿，展現群眾魅力。

綠陣營這次並沒有2020年好選，大安區過去皆為藍大於綠，更是艱困中的艱困，但苗博雅透過網路訴諸理念，細數國民黨、羅智強對不起大安之處，加上自身認真專業形象，讓不少中間選民願意力挺，就像苗博雅所說「在逆風中仍有成長」透過一步一腳印，鬆動大安區板塊，國民黨接下來也不得不提防。

苗博雅個人魅力極強，在最後9天開啟24小時不斷電直播，讓大家看見最真實的她，吸引...
苗博雅個人魅力極強，在最後9天開啟24小時不斷電直播，讓大家看見最真實的她，吸引不少粉絲，選前之夜在大安站街講，更將整個路口擠的水洩不通。（記者洪子凱／攝影）

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