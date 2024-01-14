大屋頂下／武統驅動vs.台獨驅動…懸崖勒馬 期待兩岸髮夾彎

務實的台獨工作者賴清德 當選中華民國 總統，兩岸關係頓時眼前一片漆黑，面向凶險莫測的未來。

賴清德在選前宣示「中華民國（憲法）是神話、鄉愿與災難」，堅持「不走回一中老路」（其實是「不走回憲法一中的老路」），更堅決否定九二共識（反對「一中各表」），形同已先一步完全關上了兩岸的大門。中共 方面，則對賴清德的兩岸路線狂轟濫炸，指賴為「麻煩製造者／和平破壞者／戰爭製造者」，甚至說出「無賴至極」的惡毒語言。雙方針鋒相對，勢不兩立。現在，賴清德當選了，兩岸是否還要這樣走下去？

兩岸關係走到今日幾乎山窮水盡的地步，原因出自國際地緣政治的激盪，及各自內部政治的壓擠；但是，雙方也都心知肚明，兩岸關係的正確道路仍在和平競合，共生雙贏。

然而，經過此次大選的衝擊，兩岸想要出現一個柳暗花明的和平新局幾已沒有可能，但情勢若再這樣螺旋惡化下去，其後果及代價必使兩岸都難以承受。因此，在這個幾近絕望之際，兩岸仍應有懸崖勒馬的警覺，也就是在幾乎無法轉彎時，也應思考能否各自及相互作出一個大大髮夾彎的動作，旋轉乾坤，兩岸始能自救，也始能互救，否則一路滑坡走下去將伊於胡底？

相對於蔡英文2020年的「狂勝」，賴清德是「慘勝」，得票率為四十點○五％，民進黨在立法院亦未過半，可證確有六成民意不支持賴清德及民進黨在中央執政，尤其賴清德的台獨毀憲路線更無多數民意的mandate（令狀），就任後勢不能一意孤行、橫柴入灶，必須改弦易轍。

此時的賴清德應將去年11月葛來儀、白潔曦、柯慶生的專文（下稱葛文）在腦際倒帶反芻一遍，以作為兩岸重新開局的指引。

若對葛文的深層邏輯進行解讀，該文最重要的意義，是將近年流行的「武統驅動論」移向了比較側重「台獨驅動論」，並由「不支持台獨」移向了比較側重「反對台獨」。

葛文也談「武統驅動論」。亦即認為，中共的武統威脅是造成兩岸難題的驅動因素。若欲對抗「（中共）對台灣日益咄咄逼人的姿態」，葛文認為，「美國有責任支持台灣制定防禦性的『豪豬戰略』來應對中國威脅」。這是西方近年流行的說法，也是民進黨與賴清德的看法。亦即，因為中共要武統，所以台灣要準備巷戰。中共驅動，台灣被動，責任在中共。

然而，葛文也顯然移向了比較側重「台獨驅動論」，這才是葛文真正吸引眼球之處。

葛文不啻指出，「武不武，看獨不獨」。亦即，民進黨不能只是強調「武不武」的被壓迫地位，也要承認並擔當起「獨不獨」的責任。此一觀點不啻在說，台獨是驅動，中共武統是被動，責任在台獨。

尤其，就葛文的視角來看，「武不武，看獨不獨」，關鍵是在「獨不獨」。「台獨驅動」的責任已儼然大於「武統驅動」。對賴清德來說，這已不只是諍言，而應視為警告。

回顧幾十年來台美中關係的跌宕起伏，在小布希及柯林頓時代，相對儼然是「台獨驅動論」較具上風，小布希甚至用三字經罵陳水扁。至川普到拜登，卻是「武統驅動論」居上風。如今，葛文則將「武統驅動論」與「台獨驅動論」兩面俱呈，諍告兩岸必須建立一個相互支撐的架構，共同負起海峽和平的責任。

兩岸現今面對新的開局，卻呈現劍拔弩張、勢不兩立的局面。若不能出現旋轉乾坤的髮夾彎，就恐將從此一路走到黑。

髮夾彎就是要大大地轉彎，小小轉彎已沒有用。但若要出現旋轉乾坤的髮夾彎，就必須同時跳脫「武統驅動」及「台獨驅動」的兩個惡性螺旋，共同開創一條共生雙贏的康莊大道。

要有髮夾彎，兩岸就要從「共同陷溺於台獨漩渦」的負向思考，轉向「共同維持中華民國」的正向思考。台獨是兩岸的難題，中華民國是兩岸的解方。不能共同維持中華民國，就跳不出台獨的漩渦。髮夾彎就是要從「台獨與兩岸和平水火不容」大大轉彎至「中華民國使兩岸和平水乳交融」。

這一個大大的髮夾彎，就是兩岸要相互達成「你不台獨，我不消滅中華民國」的「交換論」，兩岸「定錨中華民國／共構和平競合」。從「目的論」，走向「過程論」。

這個髮夾彎，需要兩岸共同努力。

賴清德不能只說「中華民國（憲法）是神話、鄉愿與災難」是「口誤」，而應正面表態「將依據中華民國的『憲法一中』處理兩岸事務」。至於九二共識，應主張回復至「一中各表」的原始樣態，保有中華民國與中華民國憲法的存在空間。而不是堅持「一個中國」就是中華人民共和國，也不能再指九二共識非得是一國兩制不可。如此，跳脫「台獨驅動論」。

中共則應重拾2008年胡錦濤與布希電話表示，將與台灣在「九二共識／一中各表」下進行對話；也應如胡錦濤時期所言「兩岸現行各自相關規定（憲法）符合一中原則」，亦即在王毅引申的「憲法說」上，推進和平發展。如此，繞出「武統驅動論」。

這是兩岸曾經的路徑，何不髮夾彎走下去？

在這個兩岸新局的關鍵時刻，雙方都要想到，應當留給對方轉彎的空間，自己才有轉彎的機會。也必須兩岸一起動作，雙方才可能同步轉彎。

如何一起動作，同步轉彎？就是雙方一起從「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」，同步轉移到「中共與台灣共同維護中華民國的兩岸關係」，賴清德跳脫「台獨驅動論」，中共繞出「武統驅動論」，雙方「定錨中華民國／共構和平競合」。

昨夜，賴清德的當選談話較選季的語言當然平和收歛許多，但顯得雖沒有刺也沒有肉；這是向對岸投石問路，也在修補因大選撕裂的台灣社會。唯這幾句空泛飄渺的話語，勢不能換來對岸的芝麻開門，恐怕仍待在就職演說中嘗試與對岸共創髮夾彎的可能性。北京則應當在五二○以前留容一些騰挪的空間，不要太早把雙方的下台階拆掉。

尤其，賴清德如果不能敲開對岸的大門，則他為了尋求自我政治補償，可能會回過頭來在《台灣文化基本法》及中正紀念堂轉型等事件上加重「內殺型台獨」的操作，則不但台灣社會的撕裂將更嚴重，這對中共而言，不啻也是「台獨驅動」的訊號。

因此，必須一起動作，同步轉彎。

這是一個髮夾彎，當然高難度。但是，如果懸崖不勒馬，沒有這個髮夾彎，兩岸關係恐就只能墜落萬丈深淵之下輾轉反側，繼續糾纏煎熬於「武統驅動論」與「台獨驅動論」之間。