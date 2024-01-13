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評／漢子的4個扭捏 阻斷侯友宜更上層樓的政治路

記者程平
國民黨總統候選人侯友宜。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨總統候選人侯友宜總統大選敗選，非綠整合吵了半年仍不合，當然是主因，侯友宜最終無法凝聚下架民進黨的力量，恐怕也要檢討自己在選舉過程中的扭扭捏捏。

侯友宜在前年新北市長選舉，大勝對手近46萬票，連任成功的侯友宜，是國民黨內最具民意基礎的政治人物，代表國民黨挑戰2024年大選，侯友宜責無旁貸。只不過，侯友宜擔心剛連任市長就轉換跑道的正當性，非要等國民黨徵召，半年扭捏造成支持度快速滑落，也失去成為非綠共主的先機。

侯友宜變「侯老三」，增添鴻海創辦人郭台銘參選決心，泛藍整合碰壁，聲勢一度被民眾黨主席柯文哲超越，團結非綠受阻，韓粉更呼喚高雄市前市長韓國瑜再次挑戰總統大位，黨內換侯聲四起。就算腹背受敵，侯友宜對4年前冷落韓國瑜的道歉，扭捏不乾脆，更加蹉跎侯友宜整合非綠的契機。

出色高階警官背景，加上兩次市長選舉輕鬆勝選，讓侯友宜一直認為只要「侯侯做代誌」，就能獲得選民認同，所以在選戰初期的侯友宜，只提治國願景，選舉口水攻防，都由競選團隊分擔，連藍白協商過程遭柯文哲調侃揶揄占便宜，侯友宜忍辱硬吞，人設轉換的扭捏，讓選民刻板了侯友宜戰力弱的人設。

早就該明快處理的凱旋苑，侯友宜一直認為，相關指控他在2018年參選新北市長時都已澄清，法理上站得住腳，但侯友宜忽視選民的相對剝奪感，就算搬出凱旋苑改社宅的說法試圖止血，為時已晚。侯友宜處理凱旋苑的扭捏，不明快，有理說不清，選戰最後關頭更影響非綠選民產生棄保。

選舉過程中，侯友宜最津津樂道的就是他在與匪徒搏鬥時生死瞬間的決斷力，這樣的決斷力，沒有施展在他競逐總統大位之上，反倒是缺少政治判斷的扭捏，阻礙了他成為非綠共主更上層樓的絆腳石。

台灣大選開票

侯友宜 國民黨 柯文哲

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