新聞評論／震天民怨聽到了嗎？賴清德在噓聲中登場

民進黨主席賴清德當選總統，13日晚在競選總部前感謝選民支持。(記者林澔一／攝影)

2024大選結果揭曉，民進黨 候選人賴清德 以僅四成的得票率當選，得票數較上屆蔡英文的817萬票減少近250萬票，可謂慘勝。立委部分，民進黨的席次銳減十幾席，將國會第一大黨的位置拱手讓給國民黨 。少數總統加上國會未過半，民進黨陷於「雙少數」局面，除失去完全執政優勢，也顯示選民對它不再信任。過去八年的貪瀆濫權，由蔡英文換手賴清德，將受到在野黨的嚴格監督。

這場選戰，自始至終都籠罩在濃濃的「下架民進黨」的氛圍中。從投票結果看，六成民眾選擇票投藍、白兩黨，唾棄民進黨，印證社會對蔡政府的不滿已四溢橫流。遺憾的是，「藍白合」之議最後失之交臂，才讓賴清德徼幸當選，他可以說是在民眾的噓聲中登場的。賴清德一方面要承接蔡英文總統留下來的政策爛攤，一方面要承受人民對民進黨貪瀆失德的怨憎，另一方面又要面對藍白兩黨在國會的強力監督；未來四年他可能面臨諸多挑戰，人民也不會好過。

這次選舉，選民原對「政黨輪替」懷有很深的期待，但因干擾因素太多而錯失良機。其中，柯文哲以自己民調領先堅持「當正的」，是破局主因。但印證這次選舉結果，柯文哲固然擄獲不少年輕族群的支持，但他的整體得票率仍僅兩成六，遠落後侯友宜甚多，不意外地以「老三」落選。他自恃的「科學民調」，完全禁不起檢驗。此外，民眾黨所獲的政黨票甚至更低，僅僅兩成二，只夠產生八名不分區立委。可見，柯文哲雖是營造個人魅力的能手，卻極端缺乏組織長才，以致他個人造神成功，卻無法將能量轉嫁給民眾黨，還平白葬送了民眾期待的政黨輪替。

國民黨失去政權八年，因缺乏穩健扎實的完整布局，無法奪回執政權，留下深刻的遺憾。「侯康配」的得票率和得票數，皆低於2020年的「韓張配」，顯示國民黨連藍營基本盤都沒拿到。這點，當然和提名初期受郭台銘掣肘、後來又受藍白合不成的拖累有關，但侯友宜選前的準備不足也是主要因素。比較令人擔心的是，國民黨久受民進黨抹黑，對年輕選票幾乎毫無吸引力，黨內又缺乏長期培養人才的機制，一路且戰且走；四年後若依然如此，即看不出重返執政的契機何在。

值得慶幸的是，國民黨這次立委提名出現不少年輕臉孔，似已感受到時代脈動與社會步調的變化。尤其，有不少年輕黨員憑著成功造勢一舉當選，讓國會席次大幅躍升了十幾席，雖未達獨立過半，但結合兩席親藍的無黨籍立委高金素梅和陳超明，已躍居主導地位。國民黨必須把握機會修立利民的良法，並嚴格監督民進黨政府的施政，重新爭取人民向心。

過去八年，蔡政府因同時掌握總統和國會多數，幾乎呼風喚雨無所不為，濫權、硬拗完全不把民意放在眼裡。如今賴清德再度接棒，如果比照過去陳水扁執政時代「少數政府」的前例，仍然「橫柴入灶」，將所有權力抓在手裡，一意孤行，但六成選民對民進黨已經明顯表態，賴政府豈能再予取予求？

從制衡的角度看，儘管賴清德當選總統，他卻只獲得四成的得票，也再無國會的橡皮圖章可用，這就是選民對民進黨最後的試煉。如果賴清德仍照著陳水扁和蔡英文的思維蠻幹，他遇到的施政險阻和社會民怨只會持續加劇，並燒向整個民進黨。台獨金孫要當民進黨的終結者嗎？