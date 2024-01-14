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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

黑白集／扮演藍白合黏著劑 郭台銘一再錯過

黑白集
鴻海創辦人郭台銘拿到了百萬份連署書取得參選資格後，卻隨即宣布棄選神隱。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘拿到了百萬份連署書取得參選資格後，卻隨即宣布棄選神隱。（本報資料照片）

郭台銘棄選總統後一路神隱，甚至避居海外，要幫友人助選的承諾跳票，竟連他自己這一票有沒有投都成謎。去年一整年，郭董攪動台灣的大選局勢，風風火火；最後他卻以這樣消影、消音的方式默默退場，令人大惑不解。

多少次高喊「下架民進黨」，任何時候都頭戴「中華民國帽」，曾經痛批「朽木為官、禽獸食祿」引起共鳴；這些對郭台銘而言，難道只是夢幻一場？最令人錯愕的是，他拿到了百萬份連署書取得參選資格，卻隨即宣布棄選，也不再有隻字片語的解釋。如此，對得起那些郭粉嗎？

選前兩天，其友人「代擬」了一份「台灣阿銘」的挺侯公開信，由宣明智代為發表，隨即遭到郭辦的嚴厲駁斥。這些友人可能了解郭台銘的心意，卻不知道他脖子已被掐住，目前已有口難言。能讓霸氣郭董噤聲的，無非是掌握公權力的人：為了那些白費的連署，他或周遭親友正遭到司法追殺。

轟轟烈烈參選，悄然無聲退場，郭台銘毫無疑問是這場選舉的最大輸家。這一路走來，郭董一再錯過：錯過藍營遞給他的橄欖枝，錯過扮演藍白合黏著劑的機會，錯過見好就收的下台階，錯過對中華民國表忠的明志，他甚至錯過對民進黨最後的反抗。

在君悅飯店藍白合破局的鴻門宴，擺郭董一道的是柯還是侯，他明白了嗎？

台灣大選開票

郭台銘 中華民國 民進黨

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