朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

國民黨 總統候選人侯友宜 敗選，國民黨前發言人蕭敬嚴今天在臉書表示，國民黨主席朱立倫理所當然要請辭黨主席負責。對此，媒體人羅友志在臉書「羅友志 友話直說」表示，朱立倫下台？一點道理都沒有。

羅友志說，國民黨算「敗選」嗎？如果以「總統大選」來定義2024的唯一，是。但是，還有立委選舉，桃園全壘打、台中「幾乎全壘打」，加上不分區政黨後成為國會第一大黨。這樣的成績要逼宮下台？

羅友志表示，如果要算總統大選的帳，從過年後猛烈的拱侯言論，什麼「猛虎出閘」、「天下無敵」、「最耐打」，懂的人都知道，這些出口跟朱立倫一點關係都沒有，「更不用說拱侯最大力的前秘書長李乾龍，根本是朱立倫宿敵」，整個總統盤根本不是朱立倫一個人的意思。

「我是看不懂，什麼第一槍的，背後是誰授意的？」羅友志表示，政治是要負責的，真的要找戰犯，不必朱立倫辭職，只要有人「離職」就好。「金溥聰是藍白合戰犯+總統大選總軍師，本來就要走的，意思意思負責一下，我覺得很合理」。

羅友志說，民眾黨反而應該要有「很多人」辭職負責。因為已經在內亂了，而且後面一定更劇烈、更不堪。

他表示，黨中央的人應該下鄉，這次拚命的區域立委們，一定要進中央，把這陣子的民意資源，帶回中央凝聚向心力。下台絕對不是民眾黨主席柯文哲，柯文哲說的沒錯，這時候黨主席下台，民眾黨一定瓦解。但是，下「罪己詔」，一定要，而且要又狠又絕。兩位黨主席根本沒被咎責的必要，但是，一定要有人負責。

侯友宜今天被媒體問及敗選誰負責，他表示，他努力不夠，做得不夠好，「敗選是我的責任」。他並指朱立倫在艱困時刻團結國民黨，希望朱立倫繼續帶領國民黨不斷改革、不斷進步，讓國民黨煥然一新。 國民黨總統候選人侯友宜（前排左四）昨晚在副總統候選人趙少康（前排左六）及黨主席朱立倫（前排左三）陪同下，發表敗選感言，並鞠躬向支持群眾致意。（記者侯永全／攝影）