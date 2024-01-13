重磅快評／兩個男孩的淚：願這一票投回公義與和平

一名高中生在民眾黨戶外開講場子哭喊，他寧可替阿北打仗，也不要替蔡英文打仗。這則新聞引起千餘網民留言，有人提醒「弟弟，柯文哲說自己是走蔡英文路線喔」。圖為民眾黨造勢現場。(記者潘俊宏／攝影)

大選終於走到終點，開票會有結果，但台灣前途卻未必豁然開朗。

選前，蔡政府利用中國大陸發射衛星發出空襲警報，散布國家級假訊息。一名高中生在民眾黨戶外開講場子哭喊，「民進黨 搞獨立激怒中國，害年輕人上戰場，我不甘心替民進黨官員打仗」。男孩拭淚後又說，「我寧可替阿北打仗，也不要替蔡英文 打仗」。

這則新聞引起千餘網民留言，很多人反問「難道沒有不打仗」選項嗎？還有人提醒「弟弟，柯文哲說自己是走蔡英文路線喔」。有則留言引人深思：老一輩是為下一代不打仗而投侯康，年輕人卻是「為誰打仗」作選擇。

高中男孩的熱淚與不甘心，讓人想起另一個國中男孩。那也是個急公好義，積極關心公共事務的孩子，卻不幸魂斷校園，死於陌生同學的報復亂刀下。被多刀割頸的他，輸血6萬c.c.仍回天乏術，血流乾時，他眼角應也有不甘的淚。

國中生被割頸案之所以引起滔滔民憤，除了政府實質廢死及社會安全網跳票，更深層的原因是：人民從這個不幸遭遇裡產生共情。蔡政府的失德失能，製造許多無辜又無法發聲的被害人，本應保護被害者的公權力，竟一再成為加害者的庇護人。

影響面最廣的案例就是詐騙泛濫及高端疫苗 採購，蔡政府不僅保護加害人鼓勵犯罪，在重大政策制定政商勾結的黑幕後，執政者甚至就是加害人。

兩個男孩的故事，訴說台灣的困境：沒有和平安定，沒有公義是非。未成年的孩子無法選擇生存環境，手握投票權的成人有責任省思：一，還要讓無辜者繼續為無良政客犧牲嗎？謊言包裝治國，特權橫行之下，善良百姓還有多少安身立命的僥倖空間？

再者，高中男孩流淚痛訴「為誰打仗」，讓人驚疑：為何年輕人以為兩岸必有一戰？台灣人真的沒有和平選項嗎？

對唾棄執政黨的六成民眾來說，藍白各據一方，今年的民主很難。或許，將選票看作「支持」及「反對」民進黨執政二選一，這一票就能投得心安理得。用這張選票換回公義及和平，台灣也將重獲新生機會，讓父母及孩子都別再流淚遺憾。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）