催青年票 侯饒舌批綠 賴在路上掀二創潮 柯推孫子兵法

台灣青年民主協會發起青年返鄉列車活動，12日在台北車站等27個站點同步發車。(記者黃義書／攝影)

2024大選今天投票 ，藍綠白大搶青年票，空戰、陸戰齊發。國民黨 總統候選人侯友宜 影音文宣用饒舌方式談「賴皮寮」、副手趙少康挑戰「賀瓏夜夜秀」破百萬點閱；民進黨「國務青應援團」跑200餘場輔選，盼有更多年輕人支持民進黨總統候選人賴清德。最多年輕人支持的民眾黨總統候選人柯文哲則發動「孫子兵法」、「小草運動」，逆向由孫子向長輩拉票。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，據中選會統計，這次未滿40歲的青年合計607萬8438人，約占投票總人數31.09%，成為藍綠白搶年輕票的主戰場；傳統硬梆梆的棄保策略、兩岸路線，離一般年輕人太遙遠，要吸引年輕人首重「感覺」，意即年輕人會在乎候選人的政治魅力，至於是否最後會堅定投票，還有待觀察。

侯友宜刻意柔化「鐵漢」形象，侯辦發言人詹為元說，侯友宜拉年輕選票可從影音文宣年輕化看出，譬如用饒舌方式談「賴皮寮」，獲得青年好評，藍營宣傳返鄉投票也以年輕人為主體，代表國民黨重視年輕人，並未因擔心青年支持度而迴避；趙少康赴大專校院演講、參加網路節目，積極接觸年輕人常用的平台，讓年輕人對侯康有更多了解。

詹為元說，侯友宜曾說要交棒給下一代，國民黨會面對中生代人才斷層及年輕世代人才培養問題，讓青年更有機會出頭。侯有本土化意義、趙少康重回國民黨，代表這次國民黨候選人產生方式及背景跟過去不同，象徵改革力量的體現。

民進黨則透過賴清德、副手蕭美琴和蔡英文總統合拍的「在路上」影片，在網路上引起年輕人的熱烈討論，甚至出現許多二創活動，如「到海邊把總統接回家」或「營造鴞美禽棲地」等。

阮俊達說，民進黨「國務青應援團」至今已經跑了超過200場輔選，上周也響應「台灣美德站出來」串連，在青年部設平台陸續推出10支「挺美德站出來」短影片，由不同性別、不同校系、不同職業的「國務青」分享自己站出來的原因。

柯文哲「扛阿北」活動獲許多年輕人響應，昨晚凱道造勢晚會有許多年輕面孔，頭頂著一株「小草」造勢，象徵民主發芽。

民眾黨力催青年票，除透過社群空戰，連日陸戰車掃也到年輕人聚集處，前天去西門、東區等處舉辦活動或加強車掃，昨天車隊掃街也加強政大、台大公館、世新等大學附近，希望把空戰兌現為陸戰實力。