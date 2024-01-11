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返台投票要注意 台13日0時起禁止拉票 最重罰200萬台幣

記者程遠述／台北即時報導
投票前夕，中選會提醒投票時應注意事項。(圖／中選會提供)
投票前夕，中選會提醒投票時應注意事項。(圖／中選會提供)

台灣13日大選投票日將登場，台灣中央選舉委員會今天(12日)舉行選務記者會，主委李進勇表示，提醒民眾，1月13日凌晨零時起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違者將處10萬元台幣以上、100萬元台幣以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受雇人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元台幣以上200萬元台幣(約6.4萬美元)以下罰鍰。

李進勇也表示，13日投票時間從上午8時到下午4時，這次也委託中華電信公司建置電腦計票系統、計票資訊查詢網站，中選會也會落實監票、開票作業，且也提醒媒體，將中選會的開票數字適時呈現在電視鏡面，並揭露開票的資料來源，國家通訊傳播委員會也會在投開票當天進駐「中央選務指揮及應變中心」進行監看。

中央選舉委員會12日舉行選務記者會，主委李進勇提醒民眾選務法規。(記者程遠述／攝...
中央選舉委員會12日舉行選務記者會，主委李進勇提醒民眾選務法規。(記者程遠述／攝影)

李進勇並提醒指出，請記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，到指定的投票所投票。不要在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元台幣以下罰金。

此外，圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。並且請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限，違者處以3萬元台幣以上30萬元台幣以下罰鍰。

李進勇並說，不可以撕毀選舉票，違者處5000元台幣以上5萬元台幣以下罰鍰。請勿攜出選舉票，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元台幣以下罰金。

李進勇表示，第16任總統副總統選舉，將選出總統、副總統各1人；第11屆立法委員選舉，將選出113位立法委員，包括區域立法委員73人、全國不分區及僑居國外國民立法委員34人、平地原住民及山地原住民立法委員各3人。

本次選舉選舉人數超過1954萬人，其中首次參與總統副總統及立委選舉的首投族人數，亦即2000年1月12日至2004年1月13日期間出生的現住人口數約有102萬人，返台行使總統、副總統選舉權有4120人。

投票 社群媒體 台灣選舉

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