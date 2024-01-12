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選前之夜 國民兩黨板橋隔空拚場 民眾黨凱道衝刺

台灣新聞組／台北12日電
民眾黨總統候選人柯文哲(左)與夫人陳佩琪(右)11日晚出席支持者舉辦的「扛阿北守台灣」感恩晚會。(記者潘俊宏／攝影)
民眾黨總統候選人柯文哲(左)與夫人陳佩琪(右)11日晚出席支持者舉辦的「扛阿北守台灣」感恩晚會。(記者潘俊宏／攝影)

2024大選倒數24小時，今晚選前之夜，藍、綠分別在板橋第一、第二運動場舉辦造勢晚會，國民黨盼「集中選票」，民進黨喊「繼續執政」，預估都將湧入數萬人潮。民眾黨將在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，重申「棄藍綠、保台灣」。

國民黨侯康配選前之夜，今晚7時30分在新北板橋第一運動場登場。除正副總統候選人侯友宜、趙少康，不分區立委候選人韓國瑜、台大前校長管中閔、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人都將與會，展現大團結氣勢。

侯友宜昨舉行國際記者會強調，任內不會觸及統一問題，台灣的未來由2350萬人決定；面對中共的意圖，他從來不會有不切實際的想法。國民黨昨也宣布組成全國應變小組，將有逾6萬名監票志工在投開票所監票，也會加強非執政縣市的監票，確保開票結果正確。

民進黨總統候選人賴清德今天行程滿檔，先在新北市及台北市陪立委候選人掃街，隨後在兩個現場舉行選前之夜造勢，下午6時先回到台南「本命區」，隨後再到新北市板橋第二體育館舉行晚會。

賴清德昨晚在凱道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入20萬人。賴清德表示，台灣的選擇，全世界都在看，到底是要走向未來、還是走回過去，到底要迎向世界、還是鎖進中國，要堅守民主價值、還是向威權專制低頭，「命運完全掌握在我們自己手上」。

民眾黨總統候選人柯文哲今晚將在凱道舉辦選前之夜，為呼應打破藍綠訴求，落實公民運動精神，除主舞台外，也將打造環顧四周小舞台，晚會高潮則是柯文哲大進場，象徵跟人民站在一起，順利把柯送進總統府。選前最後衝刺，柯文哲將公布寫給台灣人民的一封信，喊話選民希望選出台灣未來什麼模樣的總統，重申這場選舉是公民運動，有機會一起下架藍綠。

柯文哲支持者發起的「扛阿北守台灣」歷經超過1000公里長征，昨晚抵達北門廣場舉辦感恩晚會。柯文哲致詞重申，這場選舉是新政治對決舊政治，如果下架民進黨只是讓國民黨上台，台灣還是不會改變，希望能給自許帶給台灣改變的人機會。

立委選情部分，國民黨人士認為，本次立委選舉保底為50席，最有機會的落點約在54席上下，但仍全力拚過半。民進黨表示，有15個選區目前都是激戰區，尤其中台灣將左右民進黨能否單獨過半。民眾黨內預估，以總席次10席為目標，不分區選情穩定，區域立委部分則以破蛋為目標。

國民黨總統候選人侯友宜（右二）11日到蘆洲車隊掃街，國民黨主席朱立倫陪同，民眾舞...
國民黨總統候選人侯友宜（右二）11日到蘆洲車隊掃街，國民黨主席朱立倫陪同，民眾舞龍迎接，侯也沿途向支持者打招呼。(記者邱德祥／攝影)
民進黨正副總統候選人賴清德(左二)、蕭美琴(右二)11日晚在凱道造勢，蔡英文總統...
民進黨正副總統候選人賴清德(左二)、蕭美琴(右二)11日晚在凱道造勢，蔡英文總統(中)到場力挺。(記者林澔一／攝影)

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