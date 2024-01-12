新聞評論／金孫留給台獨 和平留給台灣 國家還給人民

賴清德本質上就是一個「台灣民族主義者」。（記者余承翰／攝影）

賴清德 9日舉行國際記者會，大剌剌宣稱他若當選總統，「中國就有機會檢討他們的對台政策」；傲慢之情，溢於言表。當天下午，蔡政府發出國家級警報為他助選，卻將衛星誤為「飛彈」，成了國際笑話。次日，全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」發表報告，把賴清德和烏克蘭總統澤倫斯基 、以色列總理內唐亞胡並列，稱他們3人都是「美國的危險朋友」。

和澤倫斯基、內唐亞胡並列，賴清德或許十分得意，覺得自己是「世界級的英雄人物」。但人們切勿忽略「危險」和「戰爭」這兩個關鍵詞：澤倫斯基看似英勇，但烏國軍民在俄烏戰爭中死傷近廿萬人，經濟活動停滯倒退；內唐亞胡在加薩的屠殺報復造成兩萬巴勒斯坦人死亡，讓以色列飽受世人譴責。賴清德若當上總統，極可能把台灣帶向戰火第一線，選民希望那種事發生嗎？

這次競選，賴清德的表現可謂「原形畢露」。他多年來享受「台獨金孫」的光環，又自命「務實的台獨工作者」，還誇稱台灣總統可以「走進白宮」。在引發美方的疑慮後，他被迫一路改口，聲稱台灣已是主權獨立國家，毋需再宣布獨立，企圖洗掉自己身上的「台獨」金光。然而，他終究難掩自己內心的躁動，又在政見會上說出中華民國（憲法）是「神話」、「災難」等語。無論他如何自圓其說，都難掩他對國號及憲法的厭惡，但他卻在借中華民國元首之殼上市。

賴清德聲稱他將追隨「小英路線」，但以其國家體制認知的粗疏，對外交事務的暴衝，和他對蔡英文 一向的不滿，他或許連「小英路線」為何物都搞不清楚。因此，他遺漏的拼圖，還得靠蔡英文親自幫他填補。這樣一位內心台獨、行事傲慢、卻臨陣作出「非獨告白」的人，如果出任下屆總統，兩岸僵局勢將加劇為行動硝煙，對岸各種報復將相繼湧至，台灣還會有寧日嗎？

不僅如此，賴清德在應對內部施政乃至他個人相關議題時，更表現出一副「吃人夠夠」的傲慢態度，完全不顧社會輿論的批評。例如，賴皮寮的違建及欠稅爭議延燒三、四個月，他卻想用「礦工之子」的悲情一舉將之合理化。即使後來宣稱要交付「公益信託」，也遲無行動，只是在拖。一旦他當選總統，賴皮寮即可堂皇掛上「總統故居」的招牌供人瞻仰，民眾還能向他追討公義嗎？

包括高端合約應該公開的問題，賴清德在辯論會上親口承諾沒有問題，但行政院、衛福部和高端之間大打太極，每天都想出新的理由拖延遮掩。高端疫苗是政府以公帑採購的合約，若連這點小事都無法透明，將來賴清德當選，人們想要一窺蔡政府任內種種弊案的真相，豈非難如登天？或者，屆時真相都會被碎紙機吞掉！

兩岸目前是兵凶戰危景象，被評為「全球最危險的地方」。年輕人的兵役已為此延長，蔡英文竟能聲稱「中共目前不太可能犯台」；而如果賴清德當上總統，以其傲慢、挑釁的作風，加上他不時暴衝的台獨本能，兩岸要如何維持和平，雙邊經貿關係要如何維繫，在在都是大問題。

說穿了，賴清德本質上就是一個「台灣民族主義者」，他缺乏國際觀，缺乏發展經濟、民生為先的思維。除了否定兩岸的血緣和文化關係，他根深柢固的台獨情結，顯然認為民主制度也應該為台獨尊嚴而彎腰犧牲。這樣的台獨金孫，應該把他留給台獨在民間工作；如此，台灣未來4年才有和平的機會，被民進黨竊據多年的民主和國家資源才能還給人民。(轉載自聯合報社論)