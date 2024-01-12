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侯友宜：與美國路徑一樣 反對台獨、反對一國兩制

台灣新聞組／台北12日電
總統大選投票在即，國際高度矚目，國民黨正副總統候選人侯友宜(左)、趙少康(右)11日舉行國際記者會，與會外國媒體關注兩岸關係發展及台海情勢，會中2人交換意見。（路透）
總統大選投票在即，國際高度矚目，國民黨正副總統候選人侯友宜(左)、趙少康(右)11日舉行國際記者會，與會外國媒體關注兩岸關係發展及台海情勢，會中2人交換意見。（路透）

2024台灣大選牽動未來美中台關係及台海和平穩定局勢，國民黨正、副總統候選人侯友宜、趙少康11日召開國際記者會，侯強調，他將與美國路徑一樣，反對台獨、反對一國兩制，扮演台海和平穩定促進者，「台海安定，台灣安全，世界放心」，同時承諾當選後不會觸及統一問題。

台北中國時報報導，CNN記者問，侯友宜主張與北京重啟交流，然而與北京交流恐會影響台灣與美國及西方世界的關係，未來侯將如何面對此難題？

據報導，侯友宜表示，美國與台灣是堅定的民主同盟，而美國已強調其不支持台獨，他也主張反對台獨，並反對一國兩制，將堅守台灣的自由民主制度；對中國大陸，除強化軍事防備外，也將在中華民國憲法及兩岸人民關係條例的基礎上，逐步建構能夠對話的模式，把風險降到最低。

華爾街日報記者發問，若不接受一國兩制，侯將如何與中國大陸對談？

報導指，侯友宜表示，無論中共怎麼想，他都站在希望保持現狀的主流民意上，並認同符合「中華民國憲法」架構下，「主權互不承認，治權互不否認」的九二共識基礎，

他進一步強調，中華民國是主權獨立國家，未來應由全國2350萬人自行決定，因此他承諾在任內不會觸及統一問題。

另據本報系聯合報報導，侯友宜也表示，現階段兩岸關係，和馬英九任內狀況不太一樣，時空環境大幅改變、美中關係已不同，尤其民進黨執政升高兩岸軍事風險。他主張以嚇阻、強化國防軍備方式，提升自我防衛能力，有能力才去對話跟交流；「無論習近平是什麼樣的狀況，我們會做好萬全的準備」，毋恃敵之不來，恃吾有以待之。

媒體問及，誰該為台海的戰爭風險負最大的責任？侯友宜表示，面對中共的軍事挑釁，包括共軍飛越我方的防空識別區，其挑釁行為及對台海所造成的戰爭風險，都會站出來譴責中國大陸的作為，但「一個巴掌拍不響」，民進黨執政八年並未面對問題，致使兩岸間的善意不斷消解，造成彼此仇視，未來的總統都要想辦法改變，讓兩岸能以交流增進理解。

侯友宜指出，面對中共的意圖，他與趙少康從來不會有不切實際的想法，就是站在台灣的主流民意，不管是什麼共識，都必須遵守中華民國憲法，兩岸在平等、尊嚴、友善的原則下進行對話交流，並以人民福祉為最大優先，從文化教育、經濟貿易等民間交流開始。

侯友宜 中華民國 中共

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