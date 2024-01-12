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黑白集／投票要有主人意識 別當介選奴隸

黑白集
藍營指控檢調介選製造恐慌，不查高端弊案反而查里長。(記者陳秋雲／攝影)
藍營指控檢調介選製造恐慌，不查高端弊案反而查里長。(記者陳秋雲／攝影)

誰在介選？曾幾何時，它竟成了選戰最大主題。答案也因人而異：五月天介選、氣球介選、謎片介選，連割頸案死者父母反廢死，都是介選。明天投票，選民大概恨不得選票上印的不是候選人的名字，而是最讓他火大的介選品牌！

台灣大選的介選常客，無非就是北京與華府。美國介選的手法相對高竿，就算手段粗暴，也享有豁免權。例如，選前通過一筆軍售案，票該投誰選民馬上心領神會！但當年蔡英文赴美面試，美國政府藉英媒堂而皇之將她否決；幾年後又找王立強編故事為她助攻，都沒人敢吭聲。這次，眾議長強生選前兩天接見俞大㵢，敢說不是介選暗號？

大陸不遑多讓，但它介選難度高，常惹一身腥。選前3天，北京說要研究擴大取消ECFA減讓清單；若說不是介選，沒人會信。中共至少學乖了，選前連放氣球都得小心，以免被說成武力介選。

眾所皆知，「中國介選」已變成民進黨獨享的王牌！但怪它自己執政太差，這張牌這回打得七零八落。北京不來軍機，就蹭來幾顆高空氣球；氣球無效，又栽贓衛星，硬說它是飛彈。結果，只能淪為世界笑柄。中國不介選，民進黨連選舉都不會！

明天投票，選民要看的是候選人的能力操守、自己和國家的前途未來。投票時，大家要有主人意識，別當介選的奴隸。(轉載自聯合報)

氣球 投票 民進黨

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