朱指國防、司法 綠國家機器介選 軍方籲勿貼標籤

國民黨主席朱立倫批綠營透過國防、司法，以國家機器介選。(記者陳俊智／攝影)

國防部 雖為國家級簡訊烏龍道歉，但稱單獨決策再通報蔡英文 總統，外界質疑是卸責。國民黨 主席朱立倫昨批綠營透過國防、司法，以國家機器介選，全部的奧步、爛招都出來，是「選情最後總動員令」；國民黨副總統候選人趙少康質疑：「蔡英文不知道，我才不相信勒。」他認為國防部想拍民進黨馬屁，沒想到鬧出笑話。

朱立倫表示，全世界都不曾見過，竟然會在選前4天，為了一個商用衛星發射發布國家級警報，且英文還是以戰爭用語，飛彈、空襲等用字錯誤，是非常嚴重的事實，不用推給基層。

趙少康也直言「不可能跟選舉沒關係」，國防部應該有SOP照表操課，發生這種事顯然是平常沒準備，事到臨頭雜亂無章、束手無策或亂發警報。國民黨副主席連勝文說，「一個騙錢、一個騙票。」

民眾黨總統候選人柯文哲表示，如果是他，該道歉就道歉，內部開檢討會議，列出問題、寫解決方案，有標準的SOP，政府也知道，但長期以來是應付完媒體就算了，這也是政治文化問題。

國防部副部長柏鴻輝昨天在行政院會後記者會強調，國防部絕對是行政中立、沒有介選，這樣的指責會讓指揮官做不下去，希望不要再給國軍貼標籤。

柏鴻輝表示，會發示警簡訊，是因為衛星和美國公布的路徑差別非常大，已經偏離了正常軌道，這是不正常的狀況，發現會經過台南和台東，因此國防部負責的指揮官依「民防法」，當下就致電部長，在部長許可下發了簡訊，「當然，在發簡訊的過程當中有許多值得檢討的地方」。

行政院長陳建仁則強調，有心人是將國防部貼上介選和操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任。但他也期勉，未來在外文用字遣詞上更為精準。