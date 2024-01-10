再向挺柯年輕人喊話 趙少康：集中選票才能下架民進黨

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會，侯友宜表示，他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」。(記者陳正興／攝影)

國民黨 總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康 上午舉辦國際記者會，新加坡聯合早報記者提問，藍營要翻盤不容易，如何看待年輕、中間選民是否自主棄保，認為會贏的信心來源為何？趙少康表示，年輕人不滿民進黨 ，不少轉向支持民眾黨總統候選人柯文哲，但若要下架民進黨，「選票就必須集中，才能達到更高的目標」。

趙少康表示，對於年輕人與中間選民，他的信心來源是，自從受邀擔任副手，他到六所大學面對面，接受年輕人的挑戰，也上了幾個年輕人喜歡的節目，如賀瓏夜夜秀等，兩集超過2百萬點閱。

「年輕人和我之間，我們溝通一點障礙都沒有」，趙少康表示，年輕人本來支持民進黨，但八年執政生活沒有更好、戰爭可能性更大、薪水待遇更不好，年輕人已經開始反省，有不少人主向支持柯文哲，認為國民黨比較老、思想較保守。

趙少康說，但是，這次國民黨非常團結，因為已經不執政很久了，從前年九合一選舉，到今年選舉，很多提名人都非常年輕，侯友宜加入國民黨5年、他離開國民黨30年，前年才回到國民黨，「我回來就是要改造國民黨」，結構需與社會一樣，40歲以下要占30%。

趙少康說，這次選舉柯文哲提出的很多主張，如聯合政府、內閣制等，他們也都接納，未來都會努力推動，他甚至有說「若一年沒推動就辭副總統」以顯示決心。

趙少康說，若以100分來算，賴清德約是40分，若剩下的60分，藍白分掉，就是由賴清德繼續做。若民進黨過去八年做得很好，就繼續做，若做得不好，就要換人。相信年輕人到最後一刻會想，目標若是下架民進黨，「選票就必須集中，才能達到更高的目標」。