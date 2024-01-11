我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

新聞評論／聯合政府是阻擋民主崩壞的攔砂壩

聯合報社論
選戰倒數，侯友宜表示，他會找鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統候選人柯文哲有志之士組聯合政府。(記者許正宏／攝影)
選戰倒數，侯友宜表示，他會找鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統候選人柯文哲有志之士組聯合政府。(記者許正宏／攝影)

「聯合政府、團結台灣」是民眾黨總統候選人柯文哲提出的選舉主張，也是藍白合6點協議的共識。儘管藍白合破局，國民黨總統候選人侯友宜最近重申，他簽了6點協議，一定算數，「聯合政府勢在必行」。對此，柯文哲則認為藍營在操作棄保，他不領情。侯友宜強調，他會等到最後一刻。

當初藍白能坐下來談合作，一是有政黨輪替的共同願景，二是有聯合政府的執政期待，這是兩黨都同意的理念。藍白合後來破局，主要卡在「侯柯配」或「柯侯配」缺乏共識，只能各自努力。然而，若因此痛失改變國家命運的契機，當事人和民眾都必須慎思。

聯合政府之所以被視為台灣民主改革的契機，主要是各界評估未來國會政黨席次出現「三黨不過半」的可能性極大，要讓行政、立法權能穩定運作，聯合政府的思考成為必然方向。世界上許多內閣制國家都是聯合政府機制，也因為各政黨間的合作競爭關係，能促使政策的形成與執行須經由協商建立，除可避免一黨獨大濫權，也可確保民主機制能有效施行。因此，藍白兩黨都提出聯合政府主張，倡議政黨合作；連民進黨都打出「民主大聯盟」的口號，希望藉「跨黨派」多數維持國會過半優勢。

三黨不過半在台灣，並不是新的政治現象。過去陳水扁政府面對「朝小野大」局面，「有權無責」的總統制和國會衝突不斷，卻不受任何監督，因而豢養出貪腐總統。馬政府時代雖完全執政，但因總統溫良恭儉讓自我節制，國民黨內行政、立法意見歧異，總統主張常遭否決。太陽花運動能以非憲手段占領國會，則是另一種層次的民主衝突。

到了蔡政府時代，則讓人看到「完全執政」一黨獨大之可怖。蔡總統不顧憲政道德，任命敗選的新北市長候選人蘇貞昌為行政院長，完全不理會民意的評價。從黨產會的東廠事件開始，到卡管案對管中閔的大追殺，民進黨政府為剷除異己，無所不用其極的抹紅抹黑清算鬥爭，連原本理應獨立的監察權、司法權都介入。那種權力的傲慢，與對人權侵害、學術自主的干預，到了匪夷所思的地步。再加上ＮＣＣ推波助瀾讓電視媒體全面綠化，更限縮輿論多元的空間，執政者濫權作為更肆無忌憚。

這次選舉，蔡政府以「中國介選」為由，讓檢調大肆調查村里長赴陸旅遊，複製4年前「王立強」間諜案紅色氛圍，催化抗中保台牌，甚至鎖定新住民為調查重點。種種侵權與歧視的作為，嚴重違反民主人權基本原則，台灣的民主崩壞到了危險境地。更糟的是，如果碰到「心中無憲法」的元首，如賴清德這樣把憲法當神話、當災難，民主獨裁將愈發無可節制。那將形成什麼樣的國家危機，是人民難以想像的大災難。

目前能阻止「民主倒退嚕」的，只有選票。「政權輪替」是選民讓民進黨知所警惕的最佳手段，即使台灣並非內閣制國家，但總統有權以實際作為任命國會最大黨人士擔任閣揆，並依國會席次比例籌組聯合內閣，建立一個競爭且合作的政黨運作模式。這樣非一黨獨攬的內閣，總統與行政、立法權的運作就有更多協商運作空間，也能防止超級總統濫權的作為，保障社會更多元環境的存在。

從這樣的思維看，聯合政府不必視為選舉的「棄保」操作，而是開啟人民對台灣民主前途的另一種想像。無論未來誰出任總統，都必須履踐守護民主與憲政人權的義務，不能讓台灣民主再崩壞下去。這是我們在這次投票前，必須細思的議題。(轉載自聯合報社論)

民進黨 國民黨 侯友宜

上一則

國家級警報讓執政團隊現形 是烏龍或介選都要概括承受

下一則

台新生兒去年再創新低 龍年效應恐落空 醫獻計這招催生

延伸閱讀

厄瓜多多所監獄暴動 百名獄警淪人質 總統宣布戰爭狀態

厄瓜多多所監獄暴動 百名獄警淪人質 總統宣布戰爭狀態
一洲焦點／杭特逃出國會、台灣大選全球矚目、防長瞞病情

一洲焦點／杭特逃出國會、台灣大選全球矚目、防長瞞病情
不說棄保 讓選民自主推動政黨輪替 死忠柯粉投票是關鍵

不說棄保 讓選民自主推動政黨輪替 死忠柯粉投票是關鍵
國會眾院民主黨文宣 動員少數族裔奪多數席位

國會眾院民主黨文宣 動員少數族裔奪多數席位

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
二名裝潢工前天陳屍台北市內湖區新建大樓施工屋內，監視器拍下二人當天上午前往時最後身影（圓圈處）。記者李隆揆／翻攝

強力膠奪命？睡午覺窒息？台豪宅2裝潢工陳屍床板內

2024-01-03 14:30
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光