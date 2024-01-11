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國民黨喊集中票 民眾黨催年輕票 民進黨拚雙北票

台灣新聞組／台北11日電
民眾黨總統候選人柯文哲(左)10日陪同立委候選人李友宜(右)在新北蘆洲地區車隊掃街。(記者陳正興／攝影)
民眾黨總統候選人柯文哲(左)10日陪同立委候選人李友宜(右)在新北蘆洲地區車隊掃街。(記者陳正興／攝影)

總統大選本周六即將投票，藍綠白3黨全力催票。

國民黨總動員，黨和「侯康配」強力催票，向期待「民主要制衡，政黨要輪替」的中間選民強調「為了這一天，已經等了8年」，呼籲「集中選票，這一票真的很有關係」。

侯友宜連5天5場大造勢「打賴拉柯」扮火車頭，今將舉行國際記者會說明外交兩岸主張，宣示台灣將扮演印太地區「負責任的利害關係人」，再回防新北大本營。國民黨不分區立委候選人韓國瑜發出穿雲箭集合韓粉；台中市長盧秀燕擁抱民眾黨台中市立委候選人蔡壁如，訴求「當初藍白沒有合成的，我們用選票來促成」。

台大前校長管中閔日前為侯友宜獻出站台處女秀，呼喚知識藍、經濟藍和中間選民，昨透過臉書發表「給晚輩的書信」，稱從未想過歷經卡管案，至今仍須擔憂台灣未來，台灣竟被外媒視為「全世界最危險的地方」，他去年買了一本「戰爭下的平民生存手冊」，記下須準備的東西，身邊共同朋友更焦慮。

管中閔說，看到民進黨吃銅吃鐵吃台灣的貪婪、掌握權力後的傲慢，將社會重要價值和道德都踩在腳下，若繼續下去台灣終將墜落深淵，此時正是擺脫民進黨的關鍵時刻，必須集中力量支持正直勇敢的侯友宜。

柯文哲雙管齊下，一方面全力催年輕人出來投票，一方面鼓勵年輕人向長輩拉票，彌補柯文哲在長者票較弱的罩門。柯主打這場選舉是「新政治對決舊勢力」的公民運動，訴求一次下架藍綠兩黨，創造新政治文化，要把國家贏回來還給人民。

民眾黨人士透露，選戰最後策略就是希望在年輕票拉大與對手差距，所以鼓勵年輕人踴躍出來投票。柯文哲今晚在北門廣場舉辦「扛阿北守台灣」感恩晚會。

賴清德競選總部宣布，賴清德今在凱道舉辦「凱道護國之夜」，訴求這8年來國家的進步，「要選對的人、走對的路」。賴清德競選總幹事潘孟安表示，選前兩天，賴清德與民進黨副總統候選人蕭美琴的掃街車隊分進合擊，蕭美琴今從屏東出發前往高雄與立委候選人拜票，賴清德會在新竹、桃園等地陪同立委候選人掃街。明天兩人鎖定雙北車掃，最後將與民進黨北市立委候選人合體催票。

選前之夜，賴清德會先在本命區台南造勢，再趕場北上，壓軸大造勢於板橋登場，與也在板橋主場大造勢的侯友宜隔空比氣勢，柯文哲發出召集令，號召支持者帶著告白台灣的白紙帶到凱道造勢。

民進黨總統候選人賴清德(中)10日晚在苗栗舉辦造勢大會，牽起苗栗立委候選人康世明...
民進黨總統候選人賴清德(中)10日晚在苗栗舉辦造勢大會，牽起苗栗立委候選人康世明(左)與曾玟學(右)的手向支持者致意。(記者潘俊宏／攝影)
選戰進入最後倒數，國民黨總統候選人侯友宜在高雄進行車隊大掃街，不放棄最後機會要爭...
選戰進入最後倒數，國民黨總統候選人侯友宜在高雄進行車隊大掃街，不放棄最後機會要爭取更多選票。(記者劉學聖／攝影)

賴清德 侯友宜 柯文哲

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