不說棄保 讓選民自主推動政黨輪替 死忠柯粉投票是關鍵

選戰倒數，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，侯友宜表示，他會找鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統候選人柯文哲有志之士組聯合政府。(記者許正宏／攝影)

民進黨 執政八年，貪腐濫權、不公不義，亂象叢生，過半民眾亟盼「下架民進黨」，但藍白合破局，總統大選「三腳督」之局，讓選民期待事與願違。最近侯友宜多次提出「聯合政府依然有效」的承諾，向柯文哲 、郭台銘招手；柯文哲唯恐遭到棄保 ，厲色悍拒。柯文哲必須顧及民眾黨立委選情，這點可以理解；但選民的立場不必被政黨利益所框架，可以自發作出超乎格局的選擇。

這次大選，如果不談「棄保」而要達到下架民進黨的目標，其實是有可能的。關鍵就在，「自主選民」和「中間選民」能否集中力量，看準「政黨輪替」朝目標前進。只要多數選民認清「下架民進黨」是這次選舉最重要的目標，自己的政黨認同或偶像喜好則在其次；那麼，不需要聽從政治人物呼喚，選民本身就能一同起義締造政黨輪替。

台灣過去的經驗，「棄保」常常在三腳督選舉中被當成選戰策略，呼喚「友軍」支持者來歸，以協助立場相近而勝算更大的候選人出線。這種情況，往往會出現支持者「含淚投票」的現象，彷彿自己背棄了政治偶像。事實上，隨著「棄保」操作的頻繁，乃至政黨不斷的分裂、整合和消亡，多數民眾終將了解對特定政治人物的崇拜或追隨都只是一時熱情的投射。而回到政治的根本，監督及鞭策政治人物依法治國、傾聽民意，才是民主的要義。

換言之，「棄保」的號召是以政黨為主體出發，其目的是爭取政黨本身的最大利益，選民只是扮演被動角色。但以今年台灣的情況，多數人民更期待的是「下架民進黨」及「政黨輪替」，當目前政黨分立的鴻溝不足以幫民眾達成政黨輪替目標時，選民所能做的，就是自發性地集中力量支持最有機會擊敗賴清德的候選人。唯有如此，才可能一掃鬱悶，締造台灣新政局。

現實政治其實是殘酷的權力世界，但在選舉期間，卻有時變得很迷幻。例如這次，許多平時不可能討論的政策，到選前好康傾巢而出；平時擺出台獨工作者姿態的人，選前趕緊擦脂抹粉；平素政績普普的人，選舉期間大吹大擂。原因無他，這就是為了擾亂選民的認知和心志，讓他們失去分辨能力。不少選民對這種迷幻效應並無自覺，他們夾在人群中跟著呼喊口號，緊盯網路直播而激動沸騰，彷彿在迎接新救世主。但只要票匭一開，大家馬上再度掉入令人沮喪的現實；大家真的希望這樣嗎？

如果確認政黨輪替是多數民眾想要追求的目標，那麼，這次選舉就讓選民以自發的方式完成吧，不需要再靠政治人物呼喚棄誰保誰。「侯康配」近期多次重提「聯合政府」的理念，其目的，在提醒柯文哲莫忘「藍白合」的初衷。侯友宜措詞謹慎，從未提任何棄保之詞；但政壇皆知，以目前的情勢，「投柯就等於投賴」。如果死忠柯粉知道自己這一票的結果只是在協助賴清德當選，這和自己想要下架民進黨的本意沒有違背嗎？

對柯粉而言，比較明智的選擇是：總統票投侯康配，而政黨票投民眾黨。如此一來，既可達成下架民進黨的目標，又能確保民眾黨在國會取得關鍵的席次與地位，同時又能將柯文哲或其他民眾黨菁英送進「聯合政府」，參與未來的施政運作或者監督制衡，這才是三全其美之計。

國民黨因考慮民眾黨的感受，不會說出棄保，為未來合作留下空間；民眾黨出於自尊，更說不出棄保。因此，要完成政黨輪替，只能靠選民自發集結來完成。選民就認真當一次政黨輪替的主人吧！