國家警報響 侯友宜：「詐」彈介選 一詞之差恐引爆兩岸

國防部9日下午數度以中英文形式發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。(記者林澔一／攝影)

國防部 昨發布國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」，行政院長陳建仁也一度口誤說是「飛彈」。國民黨總統候選人侯友宜 表示，對於中共 任何挑釁行為，絕不允許也嚴厲譴責，但他也提醒「一詞之差很可能變成兩岸引爆點」，這不但是非常嚴重的國安危機，更把政府變成「放羊的小孩」，造成「狼來了」效應，讓人民恐慌。

台北中國時報報導，侯友宜質疑，2022年8月大陸飛彈飛越台灣上空，全台民眾卻沒收到任何警報，當時國防部說「不構成危害」，如今選舉快到了，明明是衛星，卻連發多則國家警報，陳建仁甚至在得到錯誤資訊的狀況下，公開說大陸發射飛彈，這不但是非常嚴重的國安危機，更把政府變成「放羊的小孩」，造成「狼來了」效應。

侯友宜說，第一時間改口又說是衛星，造成大家很緊張，內心驚慌，這麼重要的訊息，稍有不慎就爆發戰爭，非常嚴重的事情情，用「詐彈」來詐騙，我當時以為是不是又要說中共介選？

本報系聯合報報導，侯友宜五問民進黨政府，誰提供錯誤資訊給陳建仁？誰把發射衛星搞錯成發射飛彈？誰要求發布國家警報？若國防部認定是飛彈，為何沒應變機制？若因此造成誤判，將造成多嚴重的國安危機？要求國安單位24小時內調查清楚公布真相。

國民黨副總統候選人趙少康說，國防部在一開始就發布這樣的訊息，嚇台灣選民，尤其選舉只剩下三至四天，有時候不是中共介選，是民進黨自己介選，有這樣嚴重的嫌疑，他覺得不好，很多事情應該搞清楚。

蔡英文總統昨到高雄輔選碰上國家警報大作，致詞時主動表示，剛響起的國家級警報是大陸發射衛星，「也有可能是我們要選舉了，跟我們示威一下、干擾一下，也可能是射不準、射到歪掉。」大家不要驚慌，台海動靜24小時掌控，「任何的情況，我們都準備好來保護台灣」。