賴清德提走蔡英文路線願與陸合作 侯友宜批選前騙票

國民黨總統候選人侯友宜（中）9日回到故鄉嘉義舉辦造勢活動，呼籲在野力量團結，一同下架民進黨。（記者余承翰／攝影）

總統大選進入倒數，民進黨 總統候選人賴清德 昨與副總統候選人蕭美琴共同舉行國際記者會，除了表達將延續蔡英文 的兩岸政策，同時也強調戰爭沒有贏家，願意在對等、尊嚴的基礎上與中國大陸合作；他也強調，接受一中原則的主張不是真正的和平，沒有主權的和平是假和平。

針對賴清德說樂意在對等之下和北京交流，國民黨總統候選人侯友宜表示，賴清德很奇怪，選舉剩下幾天才想到要交流、對話，民進黨執政八年了，不交流、不對話，甚至公開說兩岸直航是木馬屠城記；選舉到了才說這些，從頭到尾都在騙選票，是在政治操作。

這場國際記者會共28國、128家外媒組織與會，主題聚焦兩岸、國際關係。賴清德首先以全英文致詞，在兩岸議題上表示，對和平有理想，但沒有幻想，將維持兩岸現狀，並以中華民國台灣為架構。

對於賴清德的立場，外媒關注如何打破兩岸僵局，賴清德未做出具體回答，但他表示自己長期主張，應用交流取代圍堵，對話取代對抗，並認為蔡英文總統任內，對中國釋出許多善意，中國卻沒有正面回應；他強調，未來會維持相同的立場，只要能夠對等尊嚴，他願意跟中國在增進人民福祉目標下進行合作。

賴清德還把兩岸零互動責任放在對岸，並表示希望他當選總統後，中國也能體會到，和平發展是雙方的責任，台灣不會改變友善、希望合作、希望兩岸和平共榮的立場，也希望中國能體會到國際局勢的改變，回到國際秩序上，扮演穩定印太和平的重要角色。